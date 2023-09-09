Сбербанк вдвое увеличил срок действия банковский карт «Мир»

Сбербанк увеличил срок действия банковский карт «Мир» до десяти лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбербанк сделал жизнь своих клиентов проще. Теперь владельцам банковских карт «Мир» не нужно каждые пять лет выпускать новый пластик, ведь срок действия карты продлили вдвое. Об этом рассказали в пресс-службе Сбера в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке.

- Сбер решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе «Мир» с пяти до десяти лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных - с 3 октября, - уточнил первый запред правления сбербанка Кирилл Царев.

Нововведение также затронет и платежные стикеры. Царев добавил, что если карта получит повреждение, то ее по-прежнему бесплатно можно перевыпустить в любое время. Но, как показывает практика, современные карты достаточно износостойкие и сохраняют свою работоспособность долгие годы.