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Экономика9 сентября 2023 9:35

Сбербанк вдвое увеличил срок действия банковский карт «Мир»

Теперь банковскими картами можно пользоваться десять лет
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Сбербанк увеличил срок действия банковский карт «Мир» до десяти лет.

Сбербанк увеличил срок действия банковский карт «Мир» до десяти лет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбербанк сделал жизнь своих клиентов проще. Теперь владельцам банковских карт «Мир» не нужно каждые пять лет выпускать новый пластик, ведь срок действия карты продлили вдвое. Об этом рассказали в пресс-службе Сбера в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке.

- Сбер решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе «Мир» с пяти до десяти лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных - с 3 октября, - уточнил первый запред правления сбербанка Кирилл Царев.

Нововведение также затронет и платежные стикеры. Царев добавил, что если карта получит повреждение, то ее по-прежнему бесплатно можно перевыпустить в любое время. Но, как показывает практика, современные карты достаточно износостойкие и сохраняют свою работоспособность долгие годы.

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