Пулково занял второе место среди аэропортов России по пассажиропотоку

Аэропорт Пулково стал вторым в России по пассажиропотоку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аэропорт Пулково занял второе место в России по пассажиропотоку. С мая по август там обслужили более 8,4 млн человек, что больше на 13 процентов, чем это было в аналогичный период 2022 года. Лидером рейтинга стал аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- С учетом актуальных данных и прогнозов по увеличению трафика нам необходимо обеспечить расширение инфраструктуры Пулково и качественное обслуживание рейсов. Именно такие цели ставит перед собой стратегический проект развития петербургской воздушной гавани, который правительство города поэтапно реализует, - отметил губернатор Александр Беглов.

За четыре месяца весенне-летнего периода на самолетах из Петербурга в другие города России улетели 7 млн человек. Чаще всего это были рейсы в Москву, Сочи, Калининград, Новосибирск, Уфу, Екатеринбург, Казань, Самару, Мурманск и Минеральные Воды.

Международными рейсами из Пулково улетели 1,4 млн человек. Самыми популярными направлениями стали: Анталья, Минск, Стамбул, Дубай, Ереван, Баку, Ташкент, Ош, Душанбе и Самарканд.

Кстати, самый большой поток пассажиров в Пулково был 18 августа. Тогда из аэропорта улетело 81 тысяча человек, что стало абсолютным рекордном для петербургского аэропорта.