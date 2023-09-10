Сбер предупредил о мошеннической схеме с фейковыми приложениями «Сбер 2.0» и «Поддержка Сбербанка»

Сбер выявил новые мошеннические схемы с фейковыми приложениями. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты Сбера выявили хитрую мошенническую схему с псевдоприложениями «Сбер 2.0» и «Поддержка Сбербанка». Если пользователь устанавливал их, то программы получали удаленный доступ к их телефонам и, соответственно, деньгам. Обо всех деталях новой опасной схемы аферистов рассказал зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

- Буквально на днях мы зафиксировали новую мошенническую схему: злоумышленник звонит клиенту от имени сотрудника Сбера и убеждает его установить приложения «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка». Поэтому важно никогда не соглашаться на установку программ от сторонних лиц, - подчеркнул Кузнецов.

По словам замглавы правления банка, если у Сбера появляется новая версия официального приложения, то уведомление об этом приходит пользователям во время захода в это самое приложение, либо путем СМС-ки с номера 900.

- У мошенников появился опасный тренд. Они вовлекают в схему нескольких членов одной семьи. Когда жертва перевела им деньги, они расспрашивают об ее родственниках. В результате финансовые потери могут коснуться всей семьи, - акцентировал внимание топ-менеджер Сбера.