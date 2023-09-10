Число DDoS-атак на Сбер выросло почти наполовину во втором квартале 2023 года

На Сбер во втором квартале совершили 32 DDoS-атаки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество DDoS-атак на Сбер выросло на 45 процентов за второй квартал 2023 года. Об этом сообщил замглавы правления банка Станислав Кузнецов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам топ-менеджера, число кибернаступлений на сервисы Сбера в первом квартале составляло 22, а за прошлые три месяца – уже 32. Специалист назвал интерес хакеров повышенным. Но благо атаки успешно отражают.

- С начала 2022 года мы успешно реализуем стратегию по замещению импортных средств кибербезопасности и переходим на продукты собственной разработки. Например, уже сейчас наш центр мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности - Security Operation Center Сбера - полностью построен на отечественных решениях. При этом собственные разработки в сфере кибербезопасности Сбербанка составляют 95 процентов, - подчеркнул Станислав Кузнецов на ВЭФ.

В частности, Сбер продолжает заменять заграничные вендорские продукты на российские аналоги и компоненты платформ собственного производства. Однако, как уточняет Кузнецов, ряд отечественных средств защиты все-таки пока не имеют нужного функционала и требуемой производительности, так что их усовершенствуют.

- Речь, прежде всего, о высокопроизводительных межсетевых экранах, системах обнаружения и реагирования на сетевые атаки, системах контроля доступа к сети и системах защиты виртуализации, - признался топ-менеджер Сбера.

К слову, до 2025 года в России запретят использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры.

- Однако до этого момента изменить ситуацию очень сложно. Поэтому сейчас совместно с регуляторами мы ведем работу по поиску компромиссных решений, - сообщил Кузнецов.