Обморок фанатки в объятиях, проезд на байке и дуэты со зрителями: Как прошел концерт SHAMAN на «Газпром Арене» в Петербурге

SHAMAN выступил с сольным концертом на "Газпром Арене". Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Огромная арена, десятки тысяч человек, соловьиные трели, сотни российских флагов в воздухе, фанатки падающие в обморок, то ли от счастья, то ли от того, что им не хватает воздуха. Таким запомнился масштабный концерт певца SHAMAN (он же Ярослав Дронов) на «Газпром Арене».

Фанаты артиста основательно подошли к встрече с кумиром: маникюр в цвет российского флага, такие же пряди в волосах, бело-сине-красные бантики, повязки на руки, напульсники, мерч SHAMAN, самодельные серьги с триколором и даже небольшие нарисованные на лицах флаги. Один вид собравшихся на арене буквально кричал: «Я русский!».

День певца начался с выстрела из пушки в Петропавловской крепости. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На концерт пришли целыми семьями, от мала до велика: и пенсионеры, и люди среднего возраста, и подростки, и даже дети. Когда открыли для входа фанзону, люди переходили на бег и проталкивались сквозь толпу, чтобы оказаться поближе к сцене.

SHAMAN впервые давал концерт на стадионе, который рассчитан на такую огромную аудиторию.

- Когда я приехал и увидел площадку, восхитился масштабами, произошел прямой адреналиновый укол в сердце, - поделился эмоциями Ярослав перед концертом.

Весь стадион был в российском триколоре. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

SHAMAN! Ярослав! Россия!

Пока артист готовился к выходу, зал начинал волноваться. Гул голосов смешивался с трелями соловьев. Откуда соловьи на стадионе? Мы же в России, как без них? Пение птиц настраивало фанатов на нужную волну.

Поклонники с нетерпением ждали начала, что даже каждый шорох со сцены вызывал волну аплодисментов и восторженных фанатских криков.

Фанаты попеременно скандировали:

- SHAMAN! Ярослав! Россия!

Ярослав находил время для фото с фанатами до и после концерта. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

И спели, и сплясали

Начало выступления пришлось подождать. До выхода Дронова на сцену на экранах транслировался заранее подготовленный ролик: SHAMAN прилетает на вертолете и забирает некий чемодан – таинственный, но крайне важный – и затем садится на байк и уезжает в закат. Экран затухает и на сцену выезжают все те же мотоциклисты, что и в ролике, а Ярослав вырастает буквально из-под земли.

На концерте появился и отец SHAMAN. Вместе они исполнили песню «Моя Россия»: Дронов-старший играл на акустической гитаре, а сын пел. На концерте вообще собралась вся семья артиста: сын, мать, отец и жена.

Самая трогательная часть - выступление с отцом. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В какой-то момент певец не побоялся спуститься в многотысячную толпу и предложил спеть фанатам вместе с ним. Девушкам артист целовал руки и благодарил за участие. Был и неожиданный сюрприз: друг Ярослава из института, оказался в числе фанатов и тоже спел. А еще поучаствовал в караоке юный фанат. Мальчик еще даже не ходит в школу, но слова песен Дронова знает наизусть.

- Самое трогательное исполнение песни в истории арены, - прокомментировал перфоманс артист.

Среди зрителей в первом ряду оказался приятель Ярослава. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Но фанатам удалось не только спеть, но и станцевать вместе с кумиром. Правда, повезло только одной поклоннице. Вот только счастье так ударило в голову девушке, что у нее подкосились ноги, и она упала в обморок прямо в объятиях певца. На помощь тут же подскочили охранники певца, которую унесли даму за кулисы.

- Любовь переполняет сердце, и иногда она просто вытекает из берегов, - поделился переживаниями на этот счет SHAMAN.

Красная кнопка

В конце концерта были всем известные хиты: «Встанем», «Я русский». Помните чемоданчик из видео в начале концерта? На песне «Я русский» его открыли. Там оказалась красная кнопка. Но не ядерная, как мог кто-то подумать. Стрелял в этот вечер SHAMAN исключительно конфетти.

SHAMAN дал жару. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В конце он исполнил гимн России. Когда заиграла мелодия, все зрители поднялись со своих мест: и дети, и пенсионеры.

- Если бы сегодня я умер, я бы считал, что умер не зря, - сказал артист, поблагодарив аудиторию за их поддержку.

SHAMAN'ы повсюду. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

«Почему она, а не я?»

Уже на улице, фанаты шли к метро и толпой пели гимн России. Кто-то делился впечатлениями, обсуждали следующий ближайший концерт.

- Ты впервые увидела своего кумира, - подначивал молодую фанатку младший брат.

- Да, только он вывел какую-то девушку на сцену! Почему она, а не я? – возмущалась слегка расстроенная и одновременно счастливая поклонница.

Подпевали даже самые маленькие. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Люди с флагами в руках, в футболках с надписью «Я русский» допели гимн и разбрелись по домам, до следующего грандиозного шоу SHAMAN.