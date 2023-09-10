Сбер: в области кибербезопасности в России не хватает минимум 50 тысяч специалистов

Сбер оценил дефицит кадров в области кибербезопасности минимум в 50 тысяч человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сбер оценил дефицит кадров в России по специальностям в области кибербезопасности минимум в 50 тысяч человек. Такое мнение высказал хампред правления банка Станислав Кузнецов, общавшийся с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам топ-менеджера, если ситуация с профильным образованием в стране не изменится, то показатель дефицита киберспециалистов будет расти и дальше. Кузнецов считает, что уходит слишком много времени на то, чтобы в профильных министерствах и ведомства наконец-то согласовали новые программы обучения.

- Согласования могут занять год или два. Кроме того, нужно еще и преподавателя научить доносить до студентов что-то новое, о чем раньше этот педагог мог и не знать вообще, - говорит Кузнецов.

В итоге, как считает топ-менеджер Сбера, в стране запаздывают с тем, чтобы студенты вовремя приобретали нужные компетенции. Поэтому он советует в корне поменять подход к принятию, обновлению и одобрению образовательных программ, касающихся кибербезопасности.