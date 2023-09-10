Первый зампред правления Сбера Кирилл Царев: «Россияне хранят деньги в рублях, избавляются от доллара и все больше любят юани»

Кирилл Царев заявил, что россияне стали чаще продавать доллары и евро. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. Для экспертов – это отличная площадка, где можно обменяться мнениями. Один из самых востребованных спикеров первого дня форума - первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Он рассказывал о том, как работает банк в новых условиях.

В ЧЕМ ХРАНЯТ СБЕРЕЖЕНИЯ

Что касается сбережений, то здесь, как и прежде, россияне любит рубль. Это самая популярная валюта в портфеле жителя нашей страны, что естественно. Но на другие валюты тоже есть спрос. Лидер роста в этом плане – юань, говорит Кирилл Царев:

- Доля юаня в валютном портфеле средств физлиц Сбера увеличилась до 12%. Мы прогнозируем, что к концу года портфель юаней увеличится вдвое. Среди других востребованных валют для сбережений россиян можно назвать дирхамы ОАЭ. Мы ожидаем, что этот портфель тоже будет расти, как и другие дружественные валюты, но не в таких объемах, как юани. В целом, помимо рублей, у нас доступны счета в 11 валютах, вклады – в юанях и дирхамах.

При этом в банке наблюдают значительный рост интереса к продаже ранее купленных или снятых со счетов наличных долларов и евро. Постепенный рост объема продаваемой наличной валюты идет, начиная с января-февраля 2023 года. Волатильность на валютном рынке, появившаяся в последние месяцы, только ускорила этот процесс.

КАК СКАЗАЛАСЬ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА

Важная история: повышение ключевой ставки. В «Сбере» такого решения ждали и сюрпризом оно не стало. Главное было – правильно отреагировать:

– Мы одними из первых среди банков повысил доходность своих депозитов, и люди, конечно, отреагировали на эти изменения, мы фиксировали приток средств. По нашим прогнозам, рост портфеля средств физических лиц во втором полугодии превысит 10%, - объясняет Царев.

Конечно, повышение ставки обернулось и ростом процентов по ипотеке. Но и здесь банк играл в открытую:

– Мы заранее предупредили клиентов, что с 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на два процентных пункта в связи с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5 процентного пункта, чтобы люди могли взять ипотеку по более низким ставкам, - рассказывает Царев. - При этом мы наблюдали повышенный рост ипотечных заявок от клиентов 15 августа, в день повышения ключевой ставки ЦБ, который был выше на 34% по сравнению с понедельником, 14 августа.

В итоге Сбер по итогам августа мы выдали рекордный объем ипотеки — 146 тысяч жилищных кредитов на 522,5 миллиарда рублей. Между прочим, это рекорд. К слову, предыдущий был в июле этого года — тогда объем выдач превысил 386 миллиардов рублей.

- Всего за 8 месяцев этого года банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 триллиона рублей — в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год, - рассказывает Царев.

Что будет дальше, пока сказать сложно. Но в банке видят перспективу в растущем спросе на разные льготные программы ипотеки: «Господдержка», «Семейная», IT и другие.

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА И КАРТЫ «МИР»

А как там обстоят дела с безналичной оплатой? У большинства россиян этот способ – главный фаворит. У 82% есть как минимум одна банковская карта, а у 45% – две и более. Выбор в пользу безнала люди объясняют удобством, скоростью оплаты и возможностью не носить с собой наличные. Более 60% предпочитают платить безналично. Причем, набирает обороты относительно новый метод: оплата с помощью QR-кода.

- По QR «Сбера» могут платить клиенты и со смартфонами андроид и владельцы айфонов, поэтому он универсальный. Нашим QR пользуется уже более семи миллионов человек, и это число постоянно увеличивается. Сейчас QR-коды принимает более 1,5 миллиона наших терминалов во всех регионах России, - говорит Царев.

Такая активность в этом сегменте привела к тому, что в банке решили увеличить срок действия банковских карт на платежной системе «Мир» до 10 лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября.

ЗАПРЕТ НА ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ

Один из самых ожидаемых сейчас законов – это возможность самим устанавливать себе запрет на выдачу кредитов. В «Сбере» рассказали, что такую инициативу поддерживают. Но с некоторыми оговорками.

- Мы считаем, что представленный в законопроекте вариант реализации влечет ряд негативных последствий, как для банков, так и для клиентов, поэтому предлагаем некоторые доработки, - объясняет Царев.

Дело в том, что в законопроекте сейчас прописано, что на банки возлагается обязанность при принятии решения о предоставлении кредита получать от заемщика СНИЛС, который становится обязательным атрибутом для получения кредита. Это приведет к тому, что потенциальный клиент забудет номер СНИЛС и пароль от «Госуслуг», и в итоге не сможет воспользоваться такой опцией.

Статистика говорит, что только около 60% граждан могут пройти необходимую авторизацию на «Госуслугах» с целью предоставления информации о СНИЛС в банк. Это очень низкий показатель для работы кредитного процесса. В банке опасаются, что отсутствие приемлемого способа получения информации о СНИЛС может привести к росту необоснованных с точки зрения кредитного процесса отказов на кредит и увеличению сроков предоставления кредита.

- Предложение банка – отказаться от использования СНИЛС как идентификатора гражданина в пользу ИНН, который также является уникальным документом, сведения о нем легко можно получить, как гражданину в момент подачи заявления на установление запрета на кредит, так и банку через соответствующий сервис без необходимости использования портала «Госуслуг», - заключает Царев.

Осталось дождаться принятия соответствующего решения.