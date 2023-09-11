Съемные однокомнатные квартиры подорожали на 16% за месяц в Петербурге

В Петербурге подорожали съемные "однушки". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Съемная однокомнатная квартира в Петербурге стала дорогим удовольствием. Всего за месяц цена аренды выросла на 16 процентов. В сентябре средняя стоимость «однушки» составляет 35,7 тысячи рублей. Об этом 10 сентября пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на ЦИАН.

- В целом же по России, по данным этой организации, аренда «однушки» в крупных городах в сентябре составила 26,1 тысячи рублей, что на девять процентов больше, чем в августе, - сообщает издание.

В некоторых больших городах цена на аренду подскочила выше, чем в Петербурге. В Самаре, например, стоимость увеличилась на 23 процента, а в Волгограде – на 18.

Эксперты считают, что изменение цен произошло из-за роста спроса на бюджетные квартиры. Такая ситуация продержится месяц или даже полтора. К концу года цены снова упадут, потому что на рынок выйдет инвестиционное жилье.