19 человек на место: Более 67% студентов, зачисленных на бюджет в вузы Петербурга, приехали из других регионов

В вузы Петербурга поступило почти 800 тысяч заявлений от абитуриентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге подошла к концу приемная кампания в вузах. За это время в учебные заведения поступило почти 800 тысяч заявлений от абитуриентов. Для студентов бакалавриата и специалитета было доступно 33 тысячи бюджетных мест. Об этом стало известно на пресс-конференции ТАСС 11 сентября.

- 76 процентов заявлений поступало от абитуриентов из других регионов России. В итоге сейчас на бюджете на первом курсе бакалавриата и специалитета обучаются 67 процентов ребят не из Петербурга. Много абитуриентов из Сибири, Урала, Якутии, Краснодарского края, Башкортостана, - рассказал председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов.

Он также отметил, что в городские вузы зачислили более двух тысяч иностранцев. К слову, сейчас в Петербурге учатся более 35 тысяч студентов из других стран. За последнее время количество зарубежных обучающихся значительно не снизилось.

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов отметил, что в среднем конкурс на место в учебных заведениях Северной столицы в этом году – 19 человек. Тем временем, в некоторых университетах продолжается набор на заочную форму обучения и в аспирантуру.