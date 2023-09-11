Предсказатели погоды и распознавание «царя тайги»: как инновации меняют нашу жизнь. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Итоги работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта за год были представлены на VIII Восточном экономическом форуме. Среди них, например, уникальная модель по мониторингу и выявлению зародившихся циклонов, которая определяет их характеристики и отслеживает перемещение. Решение позволяет более оперативно реагировать на это неблагоприятное природное явление и эффективнее предотвращать возможный ущерб за счет высокой точности и частоты обработки спутниковых данных. Моделью уже заинтересовались зарубежные партнеры.

Кроме того, ведется разработка модели распознавания «царя тайги» - амурского тигра. Это решение позволит детектировать и идентифицировать особь тигра по уникальному рисунку полосок.

Дальневосточный центр искусственного интеллекта был открыт в прошлом году Сбером и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ). Также на форуме были продемонстрированы результаты Сахалинского центра искусственного интеллекта, который был открыт Сбером совместно с Правительством Сахалинской области, СахГУ и СКБ САМИ ДВО РАН в этом году. Центр уже представил первую свою разработку - прототип модели работы с геопространственными данными «Геометрия» для поиска незаконных свалок.