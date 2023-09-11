В Петербурге собака четыре года живет в машине своей хозяйки

Собака четыре года прожила в машине. Фото: предоставлено "КП"

В социальных сетях разошлась новость о том, что у петербурженки много лет собака живет в ее машине. Пес, как рассказывают горожане, целыми днями лежит взаперти на солнце. Spb.kp.ru разбиралась в произошедшем.

БУДКА НА КОЛЕСАХ

Алена(имя изменено. – Прим.ред.) с мужем обнаружила запертую в машине собаку пару недель назад. Они подходили к машине и днем, и вечером, и поздно ночью. И даже хотели вызвать МЧС, но передумали. Решили не делать поспешных выводов, вдруг в семье что-то случилось.

На следующий день они случайно встретили хозяйку собаки на улице. Женщина объяснила, что случилось, и ничего не скрывала:

- Мой пес Ричард укусил маленького ребенка. Пока муж в командировке, я побоялась ее оставлять в квартире, поэтому заперла в машине, - поделилась соседка. Так пес просидел в машине несколько недель.

Хозяйка пса не согласна с тем, что мучает животное. Фото: предоставлено "КП"

Но Алена обсуждала происшествие с собакой с соседями, так она и выясняла, что для Ричарда машина давным-давно стала будкой.

Неравнодушная соседка Юлия на днях пересеклась с хозяйкой Ричарда – так зовут пса. Девушки немного повздорили.

- Да не переживайте вы! Я посадила ее туда из обстоятельств. Он очень любит сидеть в машине. Собака у меня откормлена, напоена и привита. Осуждайте тех, кто бросает собак – вот это я считаю предательством. А когда собака стала немного в тягость, потому что у меня муж уехал, я закрыла ее. Сидит он тут 4 года(!) и на даче, бывает, сидит. У меня собака в порядке. Не думайте, что я над ней издеваюсь!

Жители ЖК, которые каждый день видят уставшего живущего в машине пса, готовы забрать или даже выкупить животное, но хозяйка не соглашается. Добровольцев набралось уже пять человек.

Очевидцы взволнованы тем, что собаку запирают в автомобиле. Фото: предоставлено "КП"

Собака продолжает сидеть в машине и смотреть грустными глазами на прохожих. Как пес ходит в туалет и принимает пищу – никто не знает.

Алена с мужем на днях позвонили по номеру 112 и зарегистрировали случай жестокого обращения с животным.