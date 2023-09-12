Теневой рынок доставки алкоголя в Петербурге: быстро, доступно, но есть риски для покупателей

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Привычка покупать товары в Интернете прочно вошла в повседневную жизнь многих россиян, в том числе и петербуржцев. Спрос на доставку растет, а вместе с ним и предложение. Эта тенденция происходит даже в тех сферах, где доставка запрещена законом, — например, в сфере продажи алкоголя. Вместе с экспертами «Комсомолка» решила разобраться, как работает серый онлайн-рынок спиртного и что изменится для покупателей, если государство начнет контролировать продажи алкоголя в Сети с доставкой.

Сейчас могут привезти подделку

По словам экспертов, 40 процентов всех нелегальных доставок спиртного приходится на два города — Петербург и Москву. А значит и контрафакта здесь больше.

Если вбить в поисковике запрос «алкоголь с доставкой купить в СПб», то можно найти внушительный список сайтов с такой незаконной услугой. В ассортименте одного из них можно найти водку, виски, коньяк, а также пиво и вина. Цены в полтора раза выше, чем в магазинах, а заказ — только по телефону. По итогу только доставка по Петербургу стоит 1500 рублей, и сначала нужно оплатить всю услугу, только после этого к вам сможет выехать курьер. Сама оплата – только переводом на карту по номеру телефона. При этом возрастом не интересуются, достаточно сделать перевод — и к вам готов выезжать курьер. Ну а что по итогу привезут — лотерея.

– Скорее всего, вам привезут нелегальную спиртосодержащую отраву, – рассказывает «Комсомолке» Максим Черниговский, генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка».

По его словам, сейчас в Сети относительно безопасно можно купить только вино и пиво — их практически не подделывают. Чего не скажешь о виски и коньяке. Их подделывают чаще, потому что в крепком алкоголе выше акциз, а значит можно заработать больше.

В июне этого года больше сотни человек отравились и 36 умерли, купив поддельный «Мистер Сидр» в магазинах Поволжья. Так что риск купить фальсификат в интернете, где продажи пока не контролируют, — выше.

Контроль за доставкой алкоголя как способ борьбы с «леваком»

В июне сенатор Андрей Клишас представил правительству законопроект о контроле за оборотом онлайн-продаж алкоголя. Позже он отозвал его для внесения поправок, и работа продолжается. В целом же разговоры о том, что продажи спиртного в Сети нужно разрешить, ведутся больше восьми лет.

Противники «легализации» опасаются, что это сделает алкоголь слишком доступным. Хотя уже сейчас на нелегальных сервисах доставки приобрести алкоголь сомнительного качества может беспрепятственно любой гражданин, в том числе не достигший совершеннолетия.

Но эксперты уверены: принятие закона о контроле за продажей алкоголя в Сети позволит снизить уровень алкоголизации населения и долю контрафакта.

– Я лично безусловный сторонник легализации онлайн-продажи качественного алкоголя на всей территории РФ, – говорит Максим Черниговский. – Так мы сможем снизить уровень алкоголизации в нашей стране.

К примеру, новый закон, если его примут, сыграет на руку небольшим винодельческим хозяйствам. Сейчас они производят качественную и натуральную продукцию, но попасть на полки сетевых магазинов для них — задача непосильная. Во-первых, не те объемы производства, во-вторых — дорогой «входной билет». Легальные продажи в Интернете с доставкой, если их разрешат, помогут фермерам-виноделам и ценителям хорошего вина «встретиться».

Участники рынка также надеются, что если онлайн-торговлю спиртным разрешат, доля контрафакта в этом сегменте снизится. Придут онлайн-операторы, которые не будут продавать виски из гаражей, а значит они будут вытеснять нелегальных продавцов, что будет способствовать обелению рынка. Это также поможет дистанцировать его от детей.

Авторы законопроекта о контроле за доставкой алкоголя предлагают такую схему: вход на сайт со спиртным — только через учетную запись в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (проще говоря, через запись на Госуслугах — прим. ред.). Чтобы оформить заказ, нужно будет дистанционно заключить договор с продавцом. К слову, право доставлять алкоголь получат лишь те компании, которые войдут в специальный реестр. Их деятельность будет регламентироваться отдельно.

Второй этап проверки — на месте, когда приедет курьер. Через QR-код он проверит подлинность учетной записи на Госуслугах. И также попросит паспорт.

Время доставки спиртного также предлагают жестко регламентировать — оно должно полностью соответствовать политике продаже алкоголя в каждом регионе. Так что купить спиртосодержащую продукцию с доставкой ночью не получится.

– То есть дети не смогут зайти на сайт легального онлайн-оператора, реализующего качественную алкогольную продукцию, и не увидят ассортимент, – рассуждает Максим Черниговский.

С ним соглашается и Вадим Дробиз, глава Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

– Процесс борьбы с онлайн-продажей алкоголя — бесполезный и бесконечный. Закрыли в прошлом году 5 тысяч сайтов — появились новые, и что? От легализации такой торговли выиграют и добросовестные бизнесмены, и простые потребители, – уверен Вадим Дробиз.

К слову, во всем мире алкоголь уже давно продается через Интернет (см. «Справку «КП»). Более чем в 100 странах мира онлайн-продажи алкоголя разрешены и находятся под надзором государства, включая, например, Армению и Казахстан.

– То, что в России это запрещено, — полнейшая глупость. Но логика и здравый смысл все-таки должны восторжествовать, – заключает Максим Черниговский.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По оценкам экспертов, от 20 до 50 миллиардов рублей в год — общий объем незаконных онлайн-продаж алкоголя в России.

По данным НИФИ Минфина, практически 99 процентов онлайн-продаж алкоголя в России совершают продавцы без лицензий. Кроме того, более 50 процентов продукции на онлайн-рынке — фальсификат, что в пересчете на бутылки составляет более 40 миллионов единиц.

По оценке АКИТ, при сохранении ситуации через пять лет недополученные доходы бюджета превысят 68 миллиардов рублей в год, а за 2023-2027 годы суммарный объем выпадающих доходов бюджета составит 253,7 миллиарда.

А КАК У НИХ?

Алкоголь с доставкой можно купить более чем в 100 странах мира. Среди них — Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, США, Китай, Япония, Армения, Казахстан, Финляндия. При этом в странах, где государство контролирует онлайн-продажи спиртосодержащей продукции, это стимулирует бизнес локальных виноделен, а также способствует сокращению суррогатного спиртного.

Продавать алкоголь имеют право только те операторы, которые имеют лицензию и для продажи алкоголя в рознице.

Когда пользователь заходит на сайт, он подтверждает свой возраст. Здесь все полагаются на его добропорядочность — такой строгой проверки с учетной записью, вроде российских Госуслуг, не предусмотрено.

Однако когда курьер привезет алкоголь, он обязан попросить удостоверение личности. При этом неважно, кто оформлял заказ, — проверят личность именно того, кто получает товар, а передача заказа возможна только в руки.

При этом в странах, где доставка алкоголя легальна, существенно не меняется структура его потребления — доля продаж алкоголя онлайн в них составляет лишь несколько процентов относительно общего оборота алкогольной продукции. По данным исследования Центра развития потребительского рынка СКОЛКОВО, в среднем в мире через онлайн-каналы продается около 4,4% винодельческой продукции, 2,6% крепкого алкоголя и 1,9% пивоваренной продукции. При этом в странах – производителях вина, где традиционно высокая культура его потребления, онлайн-продажи не являются ключевым каналом. Во Франции на онлайн приходится 7,8% об общего оборота продаж алкоголя, в Австралии — 8,6%, в Нидерландах — 9,2%, в Бельгии — 8,8%.