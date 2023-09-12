Главный ингредиент: Рассказываем о полезных лайфхаках со специями

Рассказываем о полезных лайфхаках со специями. Фото: компании «СПЕЦ-СЕРВИС».

Что вы знаете о специях? Это не просто натуральная добавка, улучшающая вкус, цвет и аромат еды, а еще и целая кладезь полезных веществ, с доказанным лечебным влиянием на наш организм. Щепотка перца, корицы, кардамона или ванили будто по волшебству кардинально меняет блюдо, превращая обед в настоящий кулинарный шедевр.

Для всех, кто ценит вкусную и здоровую пищу «Комсомолка» проводит акцию «Подарок за покупку». Приобретайте ежедневную газету «Комсомольская правда» от 13 сентября и получайте в подарок одну из ароматных приправ от Нижегородской компании «СПЕЦ-СЕРВИС». Это одна из крупнейших компаний Поволжья, в ассортименте которой есть специи и приправы, идеально подходящие для самых разнообразных блюд: из мяса, птицы и рыбы, картофеля, макарон, риса, овощей, супов, выпечки, а также для засолки и маринования заготовок на зиму. Также компания организует масштабное производство кондитерских и хлебопекарных начинок, наполнителей, кремов, конфитюров и джемов.

Кроме того, «Комсомолка» вместе с технологом компании «СПЕЦ-СЕРВИС» подготовила для читателей полезные лайфхаки, которые помогут наиболее полно раскрыть вкус и аромат ваших блюд при использовании специй и приправ.

1. Перед добавлением любых специй в блюдо, попробуйте его, это поможет вам определить, какую именно специю добавить, чтобы вкус блюда стал более гармоничным.

2. Блюда нужно пробовать на соль, перец и другие специи только через несколько минут после добавления, иначе пряности не успеют раскрыть свой вкус, и вы рискуете переборщить.

3. Цельные пряности лучше класть в самом начале готовки, а молотые - стоит добавлять в конце приготовления или прямо перед сервировкой.

4. Пряности с ярким ароматом необходимо класть в последнюю очередь, так как они не переносят нагрева.

5. Специи из упаковки необходимо доставать только сухой ложкой, после этого надо герметично закрыть упаковку со специей. Это поможет продлить срок ее годности.

6. Паприку, куркуму и карри предварительно смешивать с капелькой жира для более яркого цвета.

7. Если вы собираетесь добавить в блюда орегано, тимьян, базилик, то предварительно измельчите их в ступке. Это способствует лучшему извлечению их неповторимого аромата.

8. К салатам, фруктам и компотам специи следует добавлять за несколько часов перед подачей, чтобы дать запахам раскрыться.

9. Старайтесь не применять старые специи, с истекшим сроком хранения. Их аромат уже слабый и специи теряют свои свойства.

Используйте специи и приправы правильно и готовьте самые лакомые кулинарные шедевры для своих домашних вместе со «СПЕЦ-СЕРВИС»!

Полный ассортимент продукции компании можно увидеть на сайте, а также заказать на самых популярных маркетплейсах.

Реклама. ООО «Спец-сервис НН»