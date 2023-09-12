Крестный ход прошел в Петербурге в день перенесения мощей Александра Невского

Шествие прошло на Невском проспекте 12 сентября.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Петербурге 12 сентября прошел праздник перенесения мощей святого Александра Невского. Для этого в город приехал Святейший Патриарх Кирилл, который возглавил торжество в Александро-Невской лавре. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной Церкви.
Мероприятие оказалось массовым.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- В поездке Его Святейшество сопровождают управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, секретарь Святейшего Патриарха архимандрит Алексий (Туриков) и заместитель руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Николай Державин, - говорится в сообщении.
Мощи Александра Невского перенес в город на Неве Петр Первый.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Петербуржцам напомнили, что 12 сентября 1724 года основатель Северной столицы Петр Первый перенес в монастырь мощи Александра Невского, который покоился во Владимире. После этого считалось, что город на Неве обрел защитника и небесного покровителя.
Крестный ход прошел утром 12 сентября.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Императрица Елизавета приказала проводить крестный ход в день перенесения мощей. С тех пор эта традиция существовала на Невском проспекте, затем ее прервали в советское время. А в 2013 году - возобновили.
Святейший Патриарх Кирилл возглавил торжество в Александро-Невской лавре.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Традицию Крестного хода возобновили в 2013 году.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА