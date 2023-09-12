В Петербурге запустили ИТ-олимпиаду среди молодежи и взрослых специалистов. Фото: freepik.com.

Сегодня в стране уделяют особенное внимание развитию ИТ. В вузах появляется все больше программ по машинному обучению, искусственному интеллекту, а компании проводят специальные хакатоны, интенсивы, буткемпы для школьников и студентов, кто интересуется технологиями.

Например, недавно в Петербурге запустили специальную ИТ-олимпиаду True Tech Champ, в которой смогут принять участие как школьники и студенты, так и действующие специалисты. Участие бесплатное. Организатором проекта выступил МТС.

Олимпиада включает два потока. В первый трек приглашаются школьники от 14 лет и студенты профильных технических вузов. Участникам предстоит решить олимпиадные задания и продемонстрировать знание алгоритмического программирования. Победители получат призы и денежные награды: за первое место - 1 миллион рублей, за второе - 500 тысяч рублей, за третье место - 250 тысяч рублей.

- Санкт-Петербург - кузница ИТ-кадров, и мы понимаем, что интерес к программированию появляется у ребят уже в школе, - сказал директор МТС в Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. - Специально для них и студентов, кто неравнодушен к технологиям, мы проводим профильную олимпиаду. Каждый сможет попробовать свои силы в решении задач на самых востребованных языках программирования. Мы всегда рады молодым специалистам и готовы чаще привлекать петербургских школьников и студентов в наши проекты.

Во втором треке старшей категории будут соревноваться ИТ-специалисты разного уровня и стека. Участники решат технические задания и пройдут испытания по программированию на скорость на пяти наиболее популярных языках: Java, Go, Python, С++, C#. В этой категории определят несколько победителей и также вручат денежные призы: 3 миллиона рублей за первое место, 1,5 миллиона рублей за второе и по 500 тысяч рублей двум обладателям третьего места.