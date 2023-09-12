Экспертный совет конкурса «Лидер строительного качества» посетил объекты «Главстрой Санкт-Петербург». Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

12 сентября экспертное жюри, в состав которого вошли представители Комитета по строительству, Госстройнадзора, профессиональных объединений и некоммерческих партнерств строителей осмотрели объекты девелоперской компании «Главстрой Санкт-Петербург» в Приморском и Выборгском районах Северной столицы.

Первым объектом в маршруте экспертной комиссии стал строящийся парк-квартал экорайона «Юнтолово». В этом году комплекс борется за звание «Лучшего проекта жилищного строительства».

В ходе презентации представители жюри ознакомились с качественными характеристикам домов, подходами девелопера к управлению коммерческим наполнением комплекса и благоустройству, а также планами комплексного развития квартала, в том числе строительства социальных объектов – четвертого детского сада, а также поликлиники для взрослых и детей.

После эксперты посетили строительную площадку одной из крупнейших школ на 1750 мест, реализуемой в ЖК «Северная долина». Объект заявлен в номинации «Лучший объект социального значения».

Члены экспертной комиссии проверили наличие всей необходимой документации, оценили динамику строительных работ и осмотрели будущие помещения школы – двухуровневую библиотеку и центральный холл, помещения бассейнов, столовую и актовые залы.

Напомним, что организатором конкурса «Лидер строительного качества — 2023» выступает ЗАО «Петербургский строительный центр» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Администрации Ленинградской области, а также Ассоциации «Национальное объединение строителей» и Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Основной целью конкурса является стимулирование высококачественного строительства и представление общественности и населению лучших строительных объектов Северо-Западного Федерального округа.

Торжественное подведение итогов и награждение участников и победителей конкурса состоится 21 сентября 2023 года в 16:00 в конференц-зале Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга по адресу: наб. реки Мойки, 76.