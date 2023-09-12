Нашел отца через «Жди меня»: Как простой учитель из Твери из сироты и водителя молоковоза превратился в короля африканской страны

Жители Твери и не подозревали, что живут рядом с африканским королем. Фото: СОЦСЕТИ

Сергея Котова-Дарти друзья в шутку называют афротверитянином. А в земле предков Гане к нему должны обращаться «Ваше величество». Судьба этого человека, срочно нуждается в экранизации. Воспитывался в детдоме, выучился на механизатора, жил в обычной общаге, где отслаивались обои и протекала крыша. А дальше началась сказка, да не простая, а народная ганская сказка.

Из молоковоза в профессоры

Кто из нас в детстве не мечтает быть королем или отпрыском богатого рода? Вот и маленький Сережа Котов мечтал. Тем более он кардинально отличался от других обитателей Вышневолоцкого детдома. Те, почти все, беленькие, русые, с синими или зелеными глазами. А Сережа – темный, волосы курчавые и характер как у молодого Пушкина – вспыльчивый. Это потом он стал спокойным и рассудительным человеком. Профессор! Бизнесмен! Глава семьи! А в детстве приходилось кулаками выбивать свое место в жизни.

Окончил ПТУ. Стал водителем молоковоза. Потом была служба в советской армии – все как положено. Ремонтировал грузовики. У него это хорошо получалось. Но вот только по проторенной дорожке он идти не хотел. После армии пошел в сельскохозяйственный. Стал агрономом. А в 34 года защитил диссертацию, после чего некоторое время носил титул самого молодого профессора Твери. Это про то, как человек «делает себя сам». И да, это не последний титул в его жизни.

Сергей служил в армии, а потом пошел в агрономы. Фото: СОЦСЕТИ

С женой познакомились в восьмидесятые. Жили в одном общежитии. Соседку звали Злата – тоже, между прочим, имя из сказки. Ее сын приходил к Сергею смотреть мультики по телевизору. Сначала с мамой мальчика обменивались взглядами, улыбками. А потом - встречи, отношения, любовь.

Доктор принцессы Дианы

Это именно Злате пришла в голову мысль: узнать, откуда же такой необычный Сергей Котов появился?

Для этого она провела целую спецоперацию. Во-первых, нашла дальних родственников мужа. Дело в том, что имя его матери было известно: Нина. Женщина отказалась от мальчика еще в роддоме. Так, Злата вышла на крестную Сергея. Это была женщина, которая лежала с Ниной в одной палате! Она, слегка путаясь в показаниях, и рассказала историю удивительной любви. Нина Котова встретила студента из Ганы Фануэля на танцах. Влюбилась. И он тоже! Вместе пара была два года. Думали пожениться, но тут вдруг вмешались родственники девушки: «Не хотим такого в семью!» В итоге Нина от Фануэля ушла. Фануэль остался с разбитым сердцем, собрал вещи и уехал жить в Лондон. Почти как в песне Лепса.

Фануэль о рождении сына был не в курсе. А у мамы мальчика судьба сложилась трагически. Она покончила с собой задолго до того, как Сережа стал взрослым.

Узнав все это, Злата написала письмо в программу «Жди меня». И чудо случилось! Выяснилось, что отец Сергея жив. Зовут его Фануэль Комла Волано Дарти. Между прочим, серьезный доктор из Англии. Он роды у принцессы Дианы принимал!

Сергею Котову на тот момент исполнилось 36 лет.

Сам Фануэль сначала напрягся. Что? Сын? В Твери?

Но Сергей очень уж на отца был похож. Тут и генетическая экспертиза не нужна. Все и так понятно. Вылитый Фануэль!

И все же недоумение Дарти-отца понятно. Он был не просто доктором. А человеком голубых кровей: прямым наследником короля Ганы!

- Вообще Гана – президентская республика. Но там живет пять народностей. И у каждой есть свой король, - объясняет знакомый Сергея Олег Кирмасов. - Это что-то среднее между крупным общественным деятелем, председателем мирового суда и губернатором конкретного региона. А к политике их не допускают. Даже по негласным правилам жить таким королям нужно за пределами страны. Иначе возможны политические дрязги и, главное, гражданская война. Потому что каждый народ будет требовать своего короля посадить на президентское кресло. Поэтому один ганский король живет в Твери. А другой, например, в Германии.

Упертость и ум позволили скромному учителю стать доктором наук и профессором. Фото: СОЦСЕТИ

Дарти Третий

Конечно, Сергей Котов от новой информации был в шоке. А когда его отец однажды приехал в Тверь и рассказал, что теперь Сергею предстоит пройти обряд посвящения и стать королем, то он вообще чуть с табуретки не упал. Но это было правдой. Предыдущий король скончался, а сам Фануэль от таких обязанностей решил уклониться: много работы в Королевской клинике, а тут такая ответственность. Престол он решил перепоручить старшему сыну. Сергей был старшим. Да еще и с таким багажом знаний за плечами!

От такого предложения не отказываются. Пришлось будущему королю ехать в Гану и проходить обряд.

- Правда, для него процесс все же сократили, - улыбается Олег. - В былые времена неофитов на две недели отправляли в джунгли, но для Сергея сделали исключение и продержали там всего сутки.

В чем заключался обряд, Сергей Котов никому не рассказывал: королевская тайна. Обошлось без прохождения рва с крокодилами и поедания галлюциногенных грибов. Но все равно было не по себе. Обычный тверской мужик в темных джунглях: у кого угодно тут мурашки по коже побегут.

Из джунглей он вышел другим человеком. Дарти Третьим, одним из королей Ганы.

Пост, к слову, не особенно обременительный. Нужно открывать школы, какие-то другие соцобъекты. То есть выполнять, как сказали бы у нас, представительские функции. Но школы в Гане открывают не часто. Поэтому в страну Дарти Третий летает несколько раз в год. Для народа это целое событие. Короля торжественно встречают в аэропорту. Приезжает телевидение. Красную ковровую дорожку тоже расстилают. Играет оркестр.

В Гане Сергею приходится носить необычные наряды. Фото: СОЦСЕТИ

А для Дарти Третьего в этот момент начинается обыкновенная королевская рутина. Надо принять одного человека, поговорить с другим, третьему дать совет, с четвертым сфотографироваться… Пробыв в Гане несколько дней, он возвращается обратно. И дальше ведет свою королевскую работу по телефону или интернету.

Еще у короля есть свой фонд, куда местные бизнесмены время от времени присылают деньги. Собственно, на средства фонда король и строит школы и другие социальные объекты. Может учебники куда-то закупить. В общем, ведет благотворительную деятельность. Но фонд не очень большой. Гана – страна небогатая, хотя и амбициозная.

«Более русский»

До недавнего времени Сергей Дарти жил в Твери, занимался бизнесом, преподавал в одном из вузов. Но сейчас все чаще бывает в Москве.

- Он же человек скромный, так что бывает, что просто на «Ласточку» садится с чемоданом – и в Тверь! – рассказывает его помощник Станислав Джагаев. Но он же признается, что и машина с личным водителем у него есть. Для оперативности. Просто сейчас мысли короля заняты плотным взаимодействием между Россией и Африкой. Все свое время он пытается уделить этому. Даже свое имение в Гане превращает в своеобразную «частичку России на африканском континенте».

Но в душе он остался все тем же простым человеком. И это несмотря на королевский титул и докторские степени по политологии, экономике и философии.

- Да он более русский, чем многие русские! - говорит Станислав Джагаев. – Он нашу действительность видел со всех сторон. Такого опыта, как у него, наверное, ни у кого больше в мире нет. Но он очень умный человек. А от ума, как известно, приходит скромность.

Сейчас к скромности добавилась еще и молчаливость. Дело в том, что этим летом умер его отец Фануэль. Поэтому целый год Дарти Третий не будет общаться с прессой. А вот через год, возможно, мы услышим о каких-то трансконтинентальных проектах с его участием. В конце концов, Сергей Котов - это самый близкий для нас мост в Африку.

Вопрос – ребром

Могут ли дети Сергея Котова унаследовать его титул?

Оказывается, нет. У него есть старший мальчик, но он усыновленный, от жены. Поэтому право возглавить народ Ганы у него нет. А еще у Дарти Третьего две девочки. Им королевами тоже не стать. По закону титул переходит только по мужской линии. Так что, возможно, Дарти Третий не просто король, а последний король Ганы…

Конкретно

Гана входит в десятку стран по объемам добычи золота в мире. Золото обеспечивает до 50% валютных поступлений. Также в стране активно добываются серебро и алмазы, бокситы и марганцевые руды. Имеются месторождения нефти и газа, обнаруженные у побережья в 2007 году. Но все же это в большей степени аграрная страна. Основной сектор экономики Ганы - сельское хозяйство. Там выращивают какао-бобы, рис, арахис, кукуруза, бананы. При этом четверть населения проживает за чертой бедности.