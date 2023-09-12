«Он умирал, его хотели избавить от мучений»: В Петербурге школьницы на глазах у сверстников брызнули перцовым газом в ежа и зарезали его

Полиция проводит проверку после инцидента с убитым ежиком. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Две ученицы восьмого класса жестоко расправились с беспомощным ежиком. Видео с убийством животного разлетелось по социальным сетям накануне. Очевидцы рассказывают, что девочки нашли колючего питомца, когда он был болен. Тогда школьницы решили прекратить страдания бедного ежика. Правда, произошло все это на глазах у других ребят. Не все из них однозначно восприняли случившееся.

- Сначала одна девочка залила ежа газовым баллончиком. Но убить его она не смогла и убежала в слезах: видимо, стало жалко ежика. Тогда вторая подруга схватила нож и несколько раз пырнула животное, - рассказал spb.kp.ru ученик школы Красносельского района, где случилось происшествие.

Школьница несколько раз ударила ежика ножом. Фото: vk.com/pitertop1

По его словам, девочка, которая зарезала ежа, постоянно попадала в конфликты. Ее ловили с сигаретами в школьном туалете. Неоднократно школьница была замечена с алкоголем.

Судя по всему, после публикации в Сети видеоролика с убийством ежа у девочек начались серьезные проблемы. Одноклассники подруг отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что боятся проблем. В происшествии разбираются администрация школы и сотрудники правоохранительных органов.

- 12 сентября 2023 года в полицию Красносельского района поступило сообщение от местной жительницы о жестоком обращении с животным. По данному сообщению полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.