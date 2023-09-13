«Огромного роста цен не будет»: Глава финкомитета ЗакСа Четырбок - о повышении тарифов на проезд и капремонт в 2024 году в Петербурге

В ЗакСе Петербурга назвали необходимым повышение тарифов на проезд и капремонт. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Петербурге завершились «нулевые чтения» бюджета. Об их итогах рассказал глава финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок. Депутат заявил, что в грядущем 2024 году не предвидится огромного роста цен. В эфире радио «Комсомольская Правда» он уточнил, что ожидается необходимое повышение тарифов на уровень инфляции.

– Сверхповышений не будет. Цены увеличатся примерно на 4,95 процента. Важно подчеркнуть, что в городе действуют разные варианты оплаты проезда: от самого дешевого – карты петербуржца – до разового билета. Рост коснется и капитального ремонта. На обе эти сферы власти Северной столицы выделят субсидии, – уточнил Денис Четырбок в беседе с ведущими «Комсомольской Правды».

Он также отметил, что в ремонтном приоритете у города – лифты, срок эксплуатации которых уже истек. Для начала в Петербурге заменят уже непригодное для использования оборудование. После в правительстве собираются войти в плановый период, который также будут софинансировать.

Еще одним острым вопросом программы стало появление новых станций метро. Отвечая на него, Денис Четырбок заявил, что новые станции планируют открыть в 2024 году. Но выделять на их строительство «космическую сумму» не будут. Причиной стал опыт прошлых лет, когда «Метрострой» попросту не справлялся с освоением выделенного бюджета.