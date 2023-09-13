Вторую очередь Пулково начнут строить в Петербурге до середины 2025 года

Вторую очередь аэропорта начнут строить в 2025 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стало известно, когда в Петербурге начнется строительство второй очереди аэропорта Пулково. Информация об этом прозвучала на Восточном экономическом форуме. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что строительные работы планируется начать до середины 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

- Строительство второй очереди Пулково планируется начать до середины 2025 года, потому что пассажиропоток увеличивается, а мощности для дальнейшего роста практически исчерпаны, - объяснил Костин.

Сейчас Пулково ищет технического заказчика для строительства. Первоначальная стоимость контракта составляет около 600 миллионов рублей. В документации говорится, что техническому заказчику предстоит заниматься строительством новой посадочной галереи с телетрапами, а также автобусными гейтами.

Напомним, петербургский аэропорт является одним из пяти крупнейших в России. В авиагавани запланировали расширение своей инфраструктуры, чтобы увеличить пассажиропоток.