«Специи - всему голова!»: «Комсомолка» и компания «СПЕЦ-СЕРВИС» запустили акцию «Подарок за покупку»

«Комсомолка» и компания «СПЕЦ-СЕРВИС» запустили акцию «Подарок за покупку». Фото: компания «СПЕЦ-СЕРВИС»

«Комсомолка» проводит акцию «Подарок за покупку». В течение двух дней, 13 и 14 сентября, читатели «Комсомолки» смогут купить ежедневную газету и получить приправы в подарок.

При покупке ежедневной газеты «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге от 13 сентября, вы получите в подарок ароматные приправы от Нижегородской компании «СПЕЦ-СЕРВИС» - одной из крупнейших компаний Поволжья.

Фирма успешно сотрудничает более чем с 500 предприятиями, поставляет готовую продукцию во все регионы европейской части России. Среди ассортимента вы с уверенностью найдете специи и приправы, идеально подходящие для самых разнообразных блюд: мяса, птицы и рыбы, картофеля, макарон, риса, овощей, супов, выпечки, а также для засолки и маринования заготовок на зиму.

Полный ассортимент компании можно увидеть на сайте, а также заказать на самых популярных маркетплейсах.

Подготовила: Диана ЧИВАНОВА

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