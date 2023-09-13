AI Journey на ВЭФ-2023: эксперты рассказали как искусственный интеллект и машинное обучение помогает природе и спасает жизни

VIII Восточной экономический форум. Фото: пресс-служба Сбербанка.

На сессии «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта» на VIII Восточном экономическом форуме спикеры Сбера, AIRI, СберМедИИ и Сколтеха рассказали о том, как искусственный интеллект (ИИ) решает важнейшие задачи устойчивого развития и спасения человеческих жизней.

Семён Будённый, к. ф.-м. н., начальник Управления развития перспективных технологий AI Сбербанка, научный консультант Института искусственного интеллекта AIRI, представил открытую библиотеку Eco4cast, разработанную AIRI при поддержке Сбера для сокращения объёмов эмиссии от обучения ИИ с помощью прогнозного планирования облачных вычислений. Эта библиотека уменьшает эквивалентную эмиссию углекислого газа (до 90%) при выполнении ресурсоёмких вычислений на Python, в том числе в процессе обучения больших AI-моделей. Эффект обусловлен динамическим предсказанием временных интервалов, в которые будут производиться вычисления, и проведением вычислений в регионах с наименьшей текущей косвенной углеродной стоимостью электроэнергии. Для точного расчёта уменьшения углеродного следа Eco4cast использует ранее разработанный Python-пакет Eco2AI. Планировщик может работать как в локальном режиме, так и с переключением между зонами. Выбор оптимального региона для вычислений реализован интеграцией в API с облачными сервисами. Точность прогнозов планировщика обеспечивается встроенной нейронной сетью, которая анализирует данные об эмиссии и 20 погодных показателей в регионах.

Андрей Незнамов,к. ю. н., Управляющий директор - начальник Центра регулирования AI Сбербанка, Председатель Комиссии по реализации Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта поделился своим видением того, как будет развиваться этика ИИ в России и мире в ближайшие годы, включая сферу медицины и здравоохранения, и объяснил, почему это один из критических важных вопросов для всего человечества.

Олег Артюгин, начальник Центра развития технологий AI во благо общества Сбербанка, объяснил, как машинное зрениеприменяется в задачах идентификации дикой природы для сохранения биоразнообразия планеты. Модель ИИ может более чем в 20 раз сократить время на обработку изображений и повысить качество мониторинга популяций редких и исчезающих видов животных. Подходы, используемые в биометрии, можно эффективно перенести на задачи идентификации отдельных особей в дикой природе. Это также позволяет легко масштабировать архитектуру идентификации одного вида на другие виды животных.

Евгений Бурнаев, к. ф.-м. н.,руководитель Центра прикладного ИИ Сколтеха,ведущий научный сотрудник Института AIRI, рассказал, как прикладной ИИ помогает в устойчивом развитии. Он подчеркнул, что глобальные климатические изменения, вызванные антропогенными факторами, требуют энергоперехода. ИИ как инструмент оценки ESG-рисков позволяет проверить, соответствует ли траектория энергоперехода принципам устойчивого развития. Его применение необходимо для мониторинга и сбора данных, построения предиктивных моделей оценки ESG-рисков и оптимизации управленческих решений для их снижения. Евгений Бурнаев привёл примеры использования ИИ в индустриальных проектах, таких как моделирование вероятности чрезвычайных ситуаций, прогнозирование ледовой обстановки в Арктике, обнаружение источников загрязнения и снижение экологических рисков.

ВикторГомболевский, к. м. н., врач-рентгенолог, ведущий научный сотрудникИнститута искусственного интеллекта AIRI, глава комитета по искусственному интеллекту в лучевой диагностике Московского регионального отделения Российского общества рентгенологов и радиологов, дал пять различных ответов на вопрос, заменит ли врача ИИ. Он отметил, что продолжительность жизни людей увеличиваются, следовательно, растёт и потребность в медицинской помощи. Важно понять, какую роль в этом сыграет ИИ.

Владимир Кох, генеральный директор СберМедИИ, описал, как работает Центр управления госпитализацией пациентов с подозрением на инсульт. Крайне важно не упустить ни секунды времени с момента обращения в скорую до начала терапии.

Для своевременной помощи пациентам с инсультом Сбер разработал комплексное решение «УДАР», которое пилотируется в Приморском крае и готовится к запуску в Новосибирской области. Система помогает неврологам сопровождать пациентов с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Специалисты проводят дифференциальную диагностику с помощью сервисов на базе ИИ и определяют показания для госпитализации, а также выбирают учреждение, куда доставить больного. В комплекс встроен сервис «КТ головного мозга», разработанный компанией СберМедИИ и Лабораториейискусственного интеллекта Сбера. Алгоритмавтоматически выравнивает изображения головного мозга, выявляет признаки ишемического инсульта на бесконтрастном КТ-исследовании, подсвечивает врачу патологичные участки цветным контуром, рассчитывает общий объём поражения головного мозга и даёт предварительное описание. Для качественной оценки ранних изменений при инсульте также используется инструмент по подсчёту балла по международной признанной шкале ASPECTS. Дополнительный модуль «КТ Ангиография» выделяет основные сосуды головного мозга и помогает определить место закупорки сосуда тромбом на КТ-ангиографии.

AI Journey — ежегодная конференция Сбера для обсуждения вопросов развития технологий ИИ и машинного обучения.В 2022 конференция набрала более 55 млн просмотров, второй год подряд став одним из крупнейших профильных событий. Её смотрели из более чем 190 стран мира, а на мероприятии выступили более 150 спикеров из 50 научных и бизнес-организаций.С 2020 года в ходе конференции Сбер проводит отдельный трек для школьников— AIJ Junior.

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