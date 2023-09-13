«Наш святой долг - сделать все, чтобы увековечить подвиг защитников Ленинграда»

В день начала блокады члены движения «Вечно живые» возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище. Фото: пресс-служба «РСТИ».

Для Петербурга 8 сентября - дата великой памяти и скорби. В этот день в 1941 году Ленинград обхватило железное кольцо осады. Так начались почти 900 дней и ночей лишений, стойкости и мужества. Одним из самых преданных последователей дела памяти блокады и Великой Отечественной войны является Межрегиональное общественное патриотическое движение (МОПД) «Вечно живые». 8 сентября его участники в числе первых отправились на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы отдать дань уважения павшим ленинградцам.

СКОРБНЫЙ ДЕНЬ

Ясным осенним утром у входа к легендарному памятнику жертвам Великой Отечественной войны собрались сотни людей. Вокруг все пестрело парадными костюмами и кителями. Солнце играло на многочисленных медалях и орденах ветеранов, а среди людей алыми всполохами мелькали гвоздики.

С утра пораньше на место прибыла почетная делегация движения. В нее входили: председатель Совета МОПД «Вечно живые» Федор Туркин, один из учредителей организации и блокадница Ирина Зимнева, ветеран Великой Отечественной войны, радист блокадного Ленинграда Валентин Богданов, а также другие участники движения, включая молодых волонтеров и юнармейцев.

- Большинство участников движения - коренные ленинградцы и их потомки, - сказал Федор Туркин, - поэтому мы считаем святым долгом сделать все, чтобы увековечить великий подвиг защитников нашего города. Это большая ежедневная работа, ключевой частью которой являются занятия с молодежью. Например, мы открыли несколько музеев, посвященных памяти героев, в петербургских школах, гидами в которых являются сами ученики.

Фото: пресс-служба «РСТИ».

Движение «Вечно живые» было создано в 2016 году при поддержке многих ветеранов и холдинга «РСТИ» (Росстройинвест), и с тех пор оно победно шагает по стране. Организация ставит своими целями восстановление, сохранение и передачу исторической памяти о Героях России и передачу этих знаний молодежи.

После начала шествия участники движения прошагали в общей торжественной колонне к фигуре «Мать-Родина». В строгом скорбном молчании они возложили цветы и венок к мемориальной стене-стеле. Потом процессия выстроилась в почетный караул рядом с символом нерушимого мужества и стойкости, который стоял как свидетель истории, пока последние цветы не упали в память о тысячах героев.

- Сегодняшний день особенно важен для меня и других жителей блокадного Ленинграда, - отметила Ирина Зимнева. - Он принес с собой долгие месяцы боли и утрат. Из моей семьи, состоящей из 43 человек, остались только 9. Мы создали движение «Вечно живые», чтобы сохранять память о погибших, кто отдал свои жизни на алтарь победы.

В конце церемонии участники движения сделали общее памятное фото на месте славы Ленинграда. Траурный день стал олицетворением строк из эпитафии Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто».

СОБРАНИЕ НЕРАВНОДУШНЫХ

Доброй традицией движения является ежегодная большая научно-практическая конференция в память о начале подвига в 900 блокадных дней. В этом году название встречи звучит так: «Война. Блокада. Ленинград. Герои блокады и герои сегодняшнего дня». На ней обсудят проекты по поддержке памяти о войне и воспитанию молодежи. Собрание пройдет 11 сентября в Доме журналиста.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сегодня движение «Вечно живые» - это:

- 7 лет ежедневной работы

- 10 000 участников движения

- 750 проведенных мероприятий

- 4 масштабных марша по городу

- 7 действующих проектов

- 16 городов-партнеров.