«Прощай, бабье лето»: Сильные ливни и похолодание придут в Петербург с 14 сентября

Настоящая осень придет в Петербурге в середине сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бабье лето совсем недолго радовало жителей Петербурга. Спустя меньше недели тепла начнется похолодание, и в город придет настоящая осень. Жару смоет сильный ливень, который прогнозируют в Северной столице 14 сентября. Об этом в своем телеграм-канале рассказал синоптик Александр Шувалов.

- После этого дождя, который смоет рекордное тепло, в пятницу и выходные будет без осадков и 17-19 градусов. Вторая волна дождей придет в Петербург с началом новой недели и обоснуется уже в ней надолго. Прощай, бабье лето, - говорится в сообщении специалиста.

По словам синоптика, с 18 по 22 сентября дожди будут идти ежедневно и не прекратятся ни на один день. Из-за этого в Северной столице заметно похолодает. Столбики термометров опустятся до 15-17 градусов.

Выходит, что последний летний день в Петербурге – 13 сентября. Хотя и в среду, по словам синоптика Михаила Леуса, в городе пройдут кратковременные дожди. Кое-где ожидается и гроза. Хотя воздух прогреется до 25 градусов.