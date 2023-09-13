На Восточном экономическом форуме объявили о запуске сервиса по защите от мошенничества в мессенджерах

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В последнее время в стране наблюдался резкий всплеск мошеннической активности в мессенджерах. Жулики рассылают сообщения с простыми поводами, например, проголосовать за ребенка на олимпиаде. Когда клиент переходит по ссылке, на его телефон загружается вирус, и информация перекачивается на сторону мошенников. Злоумышленники могут использовать эту информацию в разных целях, в том числе для вывода денег.

Недавно в кулуарах Восточного экономического форума стало известно, что скоро Сбер запустит собственный продукт для защиты клиентов от таких нападок.

- Телефонные мошенники в основном использовали аналоговые каналы, но в последние несколько месяцев достаточно активно развивается воровство через мессенджеры, в том числе WhatsApp, через Telegram, - сказал зампред правления банка Станислав Кузнецов. - Мы разработали продукт, который в ближайшие недели будет запущен, чтобы защищать наших клиентов.

Согласно данным Центробанка, во втором квартале 2023 года мошенники похитили у клиентов банков 3,6 миллиардов рублей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущим кварталом (4,5 миллиардов рублей). 4,5% от общего объема похищенных средств (около 163 миллионов рублей) удалось вернуть.

Во II квартале регулятор инициировал блокировку 276,8 тысяч телефонных номеров, которые использовались мошенниками. Эксперты отмечают, что наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков.

Рост активности мошенников через мессенджеры в мае также отметил ВТБ. По сообщениям старшего вице-президента, руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ, доля звонков в них достигает 64%, существенно обогнав телефонные атаки.