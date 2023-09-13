Лучшие проекты Форума социального призвания получили финансирование в 3,5 млн рублей от Росмолодежи

В Петербурге прошел форум, объединивший молодых соцработников со всей страны. Фото: пресс-служба Росмолодежи.

Уже второй год подряд в Северной столице проходит Форум социального призвания, собирающий лучших из лучших среди молодого поколения социальных работников. На нем специалисты обменивались опытом и накопленными знаниями. А еще участвовали в обучающих мастер-классах, слушали лекции от опытных наставников и творчески показывали себя среди коллег по призванию, да и просто гостей.

Самые активные и идейные участники получили солидные суммы от государства на осуществление собственных проектов. Организатором мероприятия выступила платформа Росмолодежь.События, которая объединяет в себе мероприятия для поддержки молодежи.

СО ВСЕХ УГОЛКОВ РОССИИ

Участники Форума социального призвания приехали со всей страны: более 600 человек из 89 регионов. В этом году конкурс был большим - на 1 место участника оказалось сразу по 5 желающих! Все для того, чтобы получить государственную поддержку на реализацию собственных соцпроектов для помощи людям. Кстати, по итогу 6 лучших проектов получили финансовую поддержку от государства на общую сумму в 3,5 млн рублей.

- Наши партнеры и коллеги из фонда «Защитники Отечества» обязательно возьмут все проекты участников на доработку и внедрение, - заявила Екатерина Антонова, генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи». - Мы готовы провести с ребятами консультации, помочь грамотно прописать проекты, чтобы в дальнейшем они смогли получить грантовую помощь.

ПРОЕКТЫ - ПОБЕДИТЕЛИ

Благодаря грантам, многие проекты уже совсем скоро смогут осуществиться. Фото: пресс-служба Росмолодежи.

Самую большую денежную поддержку в 800 тыс рублей получили проекты «Инклюзивная творческая смена «Вершина_Возможностей.42» Маргариты Лукиной из Кемерово и «Межрегиональные соревнования по чир спорту и пара чирлингу «ПараЧир34» Софьи Снигирь из Краснослободска. Остальные гранты хоть и меньше по суммам, но помогут в осуществлении других проектов участников в разных регионах страны.

Например, петербурженка Вера Коновалова победила с проектом «Школа молодого организатора «Идея-Действие-Успех», сумма гранта - 650 000 рублей. Алина Давыдова, тоже из Санкт-Петербурга, получила финансовую поддержку в 420 000 рублей для реализации своего проекта «60 секунд во имя жизни». Яна Крылова из Кемеровской области успешно защитила проект «Студия духового искусства для воспитанников детского дома-интерната «АЛЬТО», сумма гранта - 450 000 рублей. Анастасия Томилко, приехавшая из Краснодарского края с проектом по развитию навыков у детей с синдромом Дауна «Наши возможности», получила сумму - 390 000 рублей.

В формате стратегических сессий участники также обсудили и другие наболевшие, актуальные для общества темы. А именно: алгоритмы создания социального заказа и способы вовлечения молодежи в деятельность НКО, вопросы ресоциализации и адаптации, психологической поддержки ветеранов СВО.

РАЗВИТИЕ ФОРУМА

Участниками стали молодые люди со всей России. Фото: пресс-служба Росмолодежи.

Организаторы пообещали, что мероприятия, поддерживающие молодых соцработников будут проводиться ежегодно. Поэтому в следующем году участники смогут представить новые проекты.

- Уже второй год мы проводим форум и, надеюсь, будем его только развивать, - отметил Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. - Ребята, все зависит от вас, не надо сидеть, надо двигаться вперед. А мы вас во всем поддержим!

ПОСЫЛКИ ГЕРОЯМ СВО

На площадке Всероссийского форума молодёжных социальных инициатив руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Александр Павлов и председатель Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Богдан Заставный подписали партнерское соглашение. Благодаря договоренности о сотрудничестве будут реализованы совместные проекты в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи с привлечением ветеранов боевых действий в зоне СВО. Намечены мероприятия по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества и их подвигов.

На форуме также прошли акции «Ярмарка Добра #МЫВМЕСТЕ» и «Письмо Герою». Благодаря им, более 100 изделий ручной работы нашли своих хозяев, тем самым удалось собрать пожертвования для организации гуманитарных миссий и помощи жителям новых регионов России. Кстати, все желающие смогли написать весточки героям России - 213 писем. А благодаря акции «Корзина добра» для бойцов СВО собрали 50 килограмм гуманитарной помощи, 30 талисманов, 50 браслетов-талисманов и 90 окопных свечей.

ДОБРЫЕ ИТОГИ

Участники показали и свои творческие способности. Фото: пресс-служба Росмолодежи.

Соцработники провели 35 консультаций для людей старшего возраста по использованию графических планшетов, мобильных устройств и персональным компьютерам. Сразу 2 кошачьим приютам передали 15 кг корма и прочих вкусностей для животных. Закрасили 30 надписей с асоциальной рекламой. Оцифровали более 1500 документов. С 10 подопечными психоневрологического интерната своими руками сделали поделки-бабочки. И это только часть добрых дел, которые принес петербургский форум!