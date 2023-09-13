«Треть водителей ушла в тень»: Как в Петербурге приживаются новые стандарты работы такси

Цены на поездки на такси в Петербурге подскочили почти на 20 процентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 сентября вступил в силу закон о единых стандартах работы такси. По идее, он должен был разобраться с незаконными перевозками и сделать поездки безопаснее. Однако водители массово уходят в «нелегалы», коих и так было достаточно, а предприимчивые уже ищут способы, как подделать нужные для выхода на работу документы. При этом цены на поездки уже подскочили почти на 20 процентов и побили десятилетний рекорд. Так, такси рискует вновь станет привилегией богатых. «КП» попыталась разобраться, почему это происходит.

ЦЕНЫ РАСТУТ С КОСМИЧЕСКОЙ СКОРОСТЬЮ

По данным Росстата, в июне цены на такси в Петербурге выросли до 52,2 рубля за один километр. По сравнению с прошлым годом это на 18 процентов больше! Так, 1 сентября в «период повышенного спроса» корреспондент «КП» скатался утром за 929 рублей (61,1 рубль за километр), а чуть раньше, в конце августа, и вовсе проехал семь километров за 539 рублей (это 76 рублей за километр).

- Цена повысилась, но она все равно ниже, чем должна быть. Машины подорожали в два раза, запчасти к ним – в три, подорожал и бензин. К концу года цена по сравнению с прошлым годом взлетит минимум раза в два, - прогнозирует управляющий директор одного из крупнейших игроков на рынке такси города Дмитрий Коваленко. - По-хорошему, один километр поездки должен быть равен стоимости одного литра топлива. А 95-й бензин, например, стоит сейчас около 55 рублей за литр – вот и считайте. А то, получается, мы предъявляем суперевропейские требования к такси, а хотим, чтобы оно стоило как маршрутка.

«СЕРОЕ» ТАКСИ, ВЕЗИ, ВЕЗИ…

В начале лета, по подсчетам Заксобрания, ежедневно на линию выезжали 65 тысяч водителей такси, из них лишь 26 тысяч – с лицензией. Закон должен был вывести бомбил из тени, но со всеми этими дорогостоящими требованиями получается все наоборот – еще больше таксистов ушло в «нелегалы». Так, тот ж Коваленко говорит, что из таксопарка из-за нового закона ушло около 30 процентов сотрудников.

- Я бы, может, и легализовался, но там такие условия драконские! – возмущается таксист-нелегал Олег Матвеев (имя изменено.- прим. авт.). - Страховка выросла, плюс еще либо перекрашивать свое авто, либо брать его в аренду – а это не меньше двух тысяч в сутки (а платить надо каждый день – работал ты или нет). Еще бензин сам оплати и агрегатору до 40 процентов отдай. Представляете, сколько водиле надо зарабатывать, чтобы «отбить» эту сумму?

Причем, таксисты теперь обязаны соблюдать режим труда и отдыха: работать максимум 12 часов в сутки и не более 40 часов в неделю. Водители говорят: с таким графиком мы разоримся.

А еще теперь таксисты обязаны застраховать свою ответственность перед пассажирами на сумму от двух миллионов рублей. Это в четыре раза больше, чем было!

Таксисты теперь обязаны соблюдать режим труда и отдыха. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одной из крупнейших страховых компаний «КП» сказали, что ОСАГО для такси может стоить 10, 40 и даже 80 тысяч – это в 10-12 раз выше стандартного страхового тарифа. Причем, по словам таксистов, страховые не очень-то и хотят ее давать: мол, такси часто в аварию попадает. И правда: по некоторым данным, аварии с машинами такси происходят в 7,4 раза чаще, чем с частными авто.

- В этом законе обязательно найдут лазейки. Иначе рынок такси точно затухнет, - резюмирует ушедший в тень таксист.

ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ И ТЕХОСМОТРЫ

А еще теперь надо оформлять путевые листы и искать механика, врача, чтобы они каждый день подтверждали, что авто и водитель готовы к работе. А кто этим будет заниматься? С этим и у таксопарков-то проблема, а у самозанятых – тем более.

- На крупный город в среднем всего 5-7 медицинских пунктов, готовых оказать такую услугу. А круглосуточных из них – явно меньше. И это на тысячи водителей, которые работают не только днем, но и ночью! - разводит руками глава «Объединения самозанятых в России» Игорь Жмакин. - Кроме того, чтобы пункт оказывал услугу 24 часа, как положено, нужно три врача с 8-часовой сменой. Если работают 50-70 тысяч самозанятых водителей, это сколько же нужно медпунктов и специалистов?

Есть проблема и с техосмотром. При этом, по словам Жмакина, ГИБДД заявляет, что требовать с водителей будут по полной. Когда самозанятых начнут штрафовать за справки, которые они просто физически не могут получить, им придется обращаться за ними на теневой рынок или давать взятки инспекторам.

- Эти требования к самозанятым – барьеры к легализации отрасли. Такси откатится в 90-е годы, - пугает Жмакин. – Помните, как тогда ловили машину на улице, и было непонятно, к кому сели? Услуга только потеряет в безопасности, а преступность возрастет.

В общем, сложностей с новым законом хватает. При этом отменять его никто не будет. Поэтому и таксистам, и пассажирам следует адаптироваться к новой реальности. Особенно пассажирам. О сверхдоступном такси нужно будет забыть. Ведь за медосмотр водителей, страховку и техосмотр все равно заплатит конечный потребитель. То есть мы с вами.

КСТАТИ

БУДЕТ КАК В МОСКВЕ, НО НЕ СРАЗУ

Закон утвердил и цветовую гамму такси: белый кузов с желтой полоской. Перекрасить авто обойдется не меньше ста тысяч рублей. Но таксисты, получившие лицензию до 1 сентября, могут выдохнуть спокойно. Пока.

- Те, у кого есть разрешение, могут не перекрашивать автомобиль до его окончания. А срок его – пять лет, - поясняют «КП» в Комтрансе.

Поэтому, получается, максимум через пять лет все такси в городе будут одного цвета – как в Москве. Только в столице такси желтые, а в Петербурге будут белые.

В ЦИФРАХ

За шесть месяцев 2023 года Межведомственная транспортная комиссия провела 483 рейда на предмет соблюдения правил перевозок.

Всего проверили 2546 транспортных средств.

300 авто категорий «D» и «B», незаконно перевозящие пассажиров под видом такси, арестовали.

В отношении таксисов за нарушение ПДД составили 190 актов.

Возбудили 95 дел об административных правонарушениях.

В августе-начале сентября по новым стандартам было выдано порядка 40300 лицензий.