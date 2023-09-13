«Школы закрыли, дети прятались под партами»: Полиция задержала мужчину в противогазе и с оружием, гулявшего по Гатчине

Из-за подозрительного мужчины закрыли школы и детсады. Фото: vk.com/gtnstory

Сотрудники полиции и Росгвардии с самого утра дежурили на улице в Гатчине, пока по городу ходил подозрительный мужчина в противогазе и с огнестрельным оружием в руках. По словам очевидцев в паблике "Подслушано Гатчина", особое внимание мужчина уделял детским площадкам. Пока правоохранители его искали, в городе закрыли некоторые школы и детские сады. Дети прятались под партами и ждали, когда злодея поймают.

- Поступило сообщение о том, что жители заметили там человека, у которого якобы в руках было огнестрельное оружие, - подтвердил информацию журналистам вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин.

Тем временем в родительских чатах начала появляться информация о том, что подозрительного ленинградца все-таки задержали. Но пока официальной информации не было, родители не разрешают учителям отпускать школьников на улицу. Весь город с напряжением ждал завершения поисков неадекватного жителя. Вечером его все-таки задержали. К счастью, от действий мужчины никто не пострадал.

- Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего мужчину, который вызвал беспокойство у местных жителей. Сейчас специалисты проводят с ним беседу, выясняют обстоятельства, - рассказал Михаил Ильин.

Соседи мужчины сообщают, что в прошлом году он ходил по улице с саблей. Это происходило весной. Жители дома подозревают, что у мужчины есть проблемы со здоровьем.