В Петербурге прошел круглый стол на тему строительства садов и школ. Фото: пресс-служба компании «Главстрой Санкт-Петербург».

12 сентября издание «Фонтанка» в онлайн-формате провела круглый стол «Не только построить: какими должны быть школы в новых кварталах». В рамках мероприятия представители девелоперских компании поделились своим опытом создания детских садов и школ, а также кейсами по развитию социальных объектов после сдачи в эксплуатацию.

Директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Калинин отметил, что сегодня темпы строительства социальных объектов в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» синхронизированы с жильем. Одновременно в двух ЖК компания строит 10 соцобъектов, среди которых как школы и детские сады, так и многопрофильные поликлиники.

«Мы поддерживаем инициативу города по наращиванию количества строящихся социальных объектов. На примере своих жилых комплексов мы видим, как город ответственно подходит к взаимодействию с застройщиком. Это очень позитивный тренд», - рассказал эксперт.

В «Главстрой Санкт-Петербург» отмечают, что над проектами компания работает совместно с будущими директорами, что положительно сказывается на успешном функционировании образовательного учреждения после ввода в эксплуатацию. Совместно с педагогами специалисты застройщика обсуждают будущие планировочные решения, утверждают дизайн помещений и его наполнение.

«Дети в каждой школе должны иметь возможность получать разнообразное дополнительное образование. Не у всех учебных учреждений есть на это силы и средства, поэтому мы стремимся создавать на базе своих школ образовательные кластеры, инициируем появление новых направлений, например, в ИТ. У нас в школах работают центры развития цифровых навыков, реализуется образовательная программа с Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом. Такие школы представляют собой наиболее привлекательный вариант для семей с детьми. Они позволяют на старте обучения ребенка выбрать образовательное учреждение с нужным уклоном и поэтапно развивать необходимые компетенции, что обеспечивает лучшие перспективы в будущем для жизни и трудоустройства подрастающего поколения», - подытожил Дмитрий Калинин.