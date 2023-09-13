«Убила мужа и кинулась с ножом на сына»: Женщина обезумела и напала на свою семью в квартире в Ленобласти

Женщина жила с мужем и двумя детьми. Фото: СОЦСЕТИ

Маленький мальчик чудом смог выжить, пока мама убивала его отца. Ребенок выбежал из квартиры и остался цел. Обо всем узнали сотрудники правоохранительных органов. Жуткий инцидент произошел на улице Куприна в Гатчине 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- 43-летняя женщина ударила мужа ножом в шею. Он умер на месте. Тогда она кинулась к сыну и пыталась таким же способом лишить его жизни. Но не успела. Мальчик сбежал, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Младший мальчик не пострадал. Фото: СОЦСЕТИ

Женщину задержали, и в ближайшее время предъявят ей обвинение в убийстве и покушении на убийство. В семье есть еще один младший ребенок, но второго мальчика мать не трогала. Пока не известно, в чем была причина таких поступков. Врачи проверят психическое состояние виновницы случившегося. Следователи будут просить суд отправить преступницу в следственный изолятор.

Специалисты осматривают квартиру, опрашивают свидетелей. По делу будут проведены необходимые экспертизы.