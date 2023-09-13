Технологические стартапы Петербурга и Ленобласти могут получить инвестиции. Фото: freepik.com.

В Петербурге и Ленинградской области активно поддерживают свежие и перспективные идеи. Например, недавно в регионе начался прием заявок на участие в питч-сессии для технологических проектов.

Участвовать в бесплатном состязании могут стартапы из Петербурга и Ленобласти, а также всей России, которые занимаются SaaS-решениями для B2C и B2B-рынков с охватом более 100 тысяч пользователей в России и СНГ. Организатором выступила компания МТС.

Прием заявок продлится до 15 октября. После сбора заявок эксперты проанализируют проекты потенциальных участников, проведут интервью с отобранными стартапами, из которых сформируют шорт-лист участников питч-сессии. На ней кандидаты представят свои проекты топ-менеджерам и ведущим инвесторам.

- Чтобы создавать принципиально новые продукты, рынки, важно поддерживать независимые стартапы, идеи, - говорит директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. - Мы готовы поддержать зрелые стартапы, которые хотели бы присоединиться к нашей экосистеме.

Отобранные участники инвестиционной сессии смогут получить инвестиции от 500 тысяч до 5 миллионов долларов в один проект, предложение о коммерческом партнерстве, а также стать частью экосистемы МТС. Кроме того, они смогут получить возможность продвинуть свой проект на многомиллионную аудиторию и выиграть грант на льготный запуск рекламной кампании.