Во Всеволожском районе Ленинградской области появится новое гастрономическое пространство. Рендер: пресс-служба ГК «А101».

Сегодня в районах Петербурга и Ленинградской области набирает популярность новый тренд - гастрономические пространства на первых этажах жилых домов. Люди могут выйти из квартиры и сразу оказаться в уютном кафе, посидеть в ресторане или купить сладость ребенку. Недавно стало известно, что такое место собрались строить во Всеволожском районе Ленинградской области. Проект получил название PROеду. Он будет расположен на территории первой очереди жилого района «А101 Всеволожск» на основном променаде.

В гастрономическом пространстве разместится большой городской ресторан на 60-80 мест, семейное кафе на 50 мест, небольшая пекарня и ряд кафе, которые также смогут работать на вынос. Территория кластера будет дополнительно оборудована местами отдыха на свежем воздухе, а для ресторанов и кафе будет предусмотрена возможность организации летних веранд.

Создание крупной гастрономической зоны в границах общественного пространства было заложено на этапе проектирования внутренней территории жилого района.

- Гастрозона создается с применением практики build-to-suit, которая ускоряет начало работы операторов, - отметил Руководитель направления разработки продукта ГК «А101» в Санкт-Петербурге Булат Мирзаханов. - Новая гастрономическая зона может привлечь в локацию туристические потоки как из соседних районов, так и из самого Петербурга.

Площадь гастрокластера будет интегрирована в зеленые рекреационные пространства жилого района, образуя городскую среду с широким набором сервисов в шаговой доступности. Кафе и летние веранды будут отделены от дорожных магистралей буферной зоной с разноуровневым озеленением.

Пространство будет расположено в южной части города Всеволожск на участке 12,9 гектаров. Общая площадь благоустроенной территории района составит 4 гектара.