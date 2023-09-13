Хозяйке ретривера, запертого в машине на четыре года, грозит срок до 3 лет

Машина стала будкой для породистого пса. Фото: СОЦСЕТИ

Ретривер с грустными глазами из Санкт-Петербурга вот уже неделю самый обсуждаемый пес страны. За его судьбой, а у Ричарда она достаточно печальная, сейчас следят сотни человек, некоторые из них готовы забрать его себе, но пока это невозможно. Началось все с того, что в начале сентября собаку, запертую в Mitsubishi в одном из дворов города, заметили случайные прохожие. Утром, днем и ночью на протяжении нескольких дней Ричард отрешенно смотрел в окно и тихонько поскуливал. Когда пара подняла тревогу, выяснилось, что несчастный живет в этой иномарке четыре года, хотя у него есть хозяйка. Только вот впускать питомца в дом женщина не намерена.

- Я посадила ее туда из обстоятельств, - оправдывалась она. - Собака стала в тягость, да. Но я ее не бросила. Кормлю и пою. Никто над ним не издевается.

Зоозащитники так не считают, поэтому, узнав о Ричарде, подняли шумиху в СМИ, написали заявление в полицию. А теперь собачий вопрос еще дошел и до Госдумы.

- Я сразу, как ко мне поступило обращение от активистов, направил запрос в прокуратуру, - пояснил spb.kp.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. - Живодеру грозит до трех лет лишения свободы по факту жестокого обращения с животным и штраф.

Ричард всеми днями сидит без движений в железной коробке. Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

Депутат предлагает наказать и участкового, к которому, по словам зоозащитников, в течение четырех лет, что собака сидела в заточении, неоднократно обращались местные жители.

- Очень плохо, что в России нет института конфискации животных, поправку в закон никак не примут. Однозначно, надо забирать животных у тех, кто с ними жестоко обращается. Не должны братья наши меньшие находится рядом с теми людьми, которые долгое время причиняют им боль, - добавил Бурматов.

По словам общественного деятеля, поправку в закон должны принять в ближайшее время. И лучшее решение по спасению ретривера Ричарда – найти псу новую семью:

- Я сам забрал дворнягу из рук живодера в Челябинской области, и пес из Петербурга должен быть в безопасности. Уверен, что желающих приютить у себя это несчастное существо, стать ему другом и хозяином будет много. Люди в России отзывчивые, сердобольные и очень хорошие!

Как сообщили Spb.kp.ru соседи хозяйки Ричарда, после шумихи женщина увезла машину с животным в неизвестном направлении и ото всех скрывается. Есть предположение, что она на даче.