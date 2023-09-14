В 2023 году жители Северо-Западного региона взяли в банке на 63% больше денежных средств на покупку жилья

В 2023 году жители Северо-Западного региона взяли на 25% больше ипотечных кредитов. Фото: freepik.com.

В Северо-Западном регионе продолжают расти рынок ипотеки. Например, по данным Сбербанка, за восемь месяцев 2023 года портфель ипотечного кредитования вырос на 25% по сравнению с результатами аналогичного периода 2022 года. Наибольший прирост портфеля показали Ленинградская (41%), Калининградская (31%) и Вологодская (25%) области, а также Санкт-Петербург и Псковская область (по 24%). Доля ипотеки в общем кредитном портфеле банка с начала года увеличилась на 1 п.п. и составила 66%.

С января по август 2023 года Сбер на Северо-Западе выдал по базовым и льготным программам 290,6 миллиардов рублей (прирост 63%). Из них 56 миллиардов в августе - это абсолютный рекорд и более чем вдвое больше по сравнению прошлым годом. В Санкт-Петербурге объем ипотеки составил 167 млрд рублей (прирост 46%). При этом в августе петербуржцы взяли на жилье в Сбере 34 млрд рублей (рост в два раза).

Доля ипотеки на вторичном рынке в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в 2023 году, составила 54%. Драйвером на первичном рынке остается льготная ипотека, в том числе для семей с детьми.

Объем выдачи по «Господдержке» вырос на 83% по СЗФО и достиг за восемь месяцев 72,2 млрд рублей, по Санкт-Петербургу прирост на 66% (45,1 миллиардов рублей). В лидерах по динамике - Ленинградская область (8,1 миллиардов рублей, рост в 3,2 раза) и Калининградская область (3,7 миллиардов рублей, рост в 2,9 раза). На программу «Господдержка» пришлось 60% кредитов на первичное жильё.

Семьей с детьми на Северо-Западе прокредитовали на 66,5 миллиардов рублей (+ 88%), в Петербурге - почти на 40 миллиардов (56%). Специалистов ИТ - на 11,2 и 9,2 миллиардов рублей соответственно.