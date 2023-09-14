Шесть «Ласточек» будут останавливаться около аэропорта Пулково с 10 декабря

Новая остановка появится у "Ласточек" в декабре. Фото: Олег ЗОЛОТО

У «Ласточек», которые отправляются по маршруту Петербург-Псков-Печоры, появится новая остановка. Это особенно порадует путешественников, потому что теперь поезда будут высаживать пассажиров прямо около аэропорта Пулково, на платформе «Аэропорт». Нововведение начнет действовать с 10 декабря. Билеты уже начали появляться в продаже. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

- С 10 декабря поезда «Ласточка» №809, 810, 812, 813, 815, 816 будут останавливаться на платформе «Аэропорт», - говорится в сообщении.

Пассажирам также рассказали, что в праздничные дни из Петербурга в Псков будут запускать дополнительную электричку №817/818. Из Петербурга поезда выезжают в 9:30, а из Пскова – в 14:15. Посадка и высадка пассажиров возможна только на пяти станциях Аэропорт, Гатчина, Луга-1, Плюсса и Струги Красные.