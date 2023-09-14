Последствия ливня в Санкт-Петербурге 14 сентября 2023: массовые ДТП, пробки и огромные лужи

В Петербурге и Ленобласти 14 сентября прошли дожди и ливни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга попрощались с бабьим летом. На смену теплой и приятной погоде пришли дожди и ливни. И, хотя для Северной столицы это вполне привычно, тоска о солнечной поре все равно закрадывается. И ладно бы, только настроение портилось, но этим не ограничилось. Больше всего страдают автолюбители: на дорогах огромные пробки и массовые ДТП кругом. Показываем последствия ливня в Санкт-Петербурге 14 сентября 2023 года.

Жуткая колейность привела к страшным авариям, одна из которых произошла на трассе «Скандинавия». Автомобиль BMW буквально разорвало на две части. В ДТП погибла женщина.

"БМВ" разорвало на две части. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

- В результате ДТП водитель госпитализирован, пассажир автомобиля, 39-летняя женщина, скончалась на месте аварии, находившийся в детском удерживающем устройстве на заднем сидении ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, - уточнили в пресс-службе полиции.

Если говорить о Ленобласти, то там ливни шли даже сильнее, чем в Петербурге. Особенно не повезло Выборгу – номера отлетели от некоторых машин, а на дорогах образовались лужи размером с реки.

Что касается Петербурга, то здесь таких глубоких луж оказалось меньше. А вот по количеству ДТП город не уступил – то машина развернется на 360 градусов прямо на трассе, то сразу несколько легковушек встретятся на проезжей части. Одна из таких аварий произошла на Невском путепроводе. Там столкнулись, как минимум, три автомобиля.

Массовая авария случилась в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Не смогли справиться с обстановкой на дороге и водители «Хендай» и грузовика «Форд», которые столкнулись на улице Руставели. А на проспекте Энгельса случилась авария на трамвайных путях: это помешало движению.

Грузовик и легковушка столкнулись на Руставели. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Энгельса случилась авария на трамвайных путях. Фото: vk.com/spb_today

Без пробок тоже не обошлось. На Невском проспекте около 12 часов дня заторы достигли 10 баллов. В сторону Дворцовой площади приходилось ехать крайне долго: виной всему скользкая дорога.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Водоканал просит петербуржцев сообщать об огромных лужах. Такую просьбу опубликовали в соцсетях.

- На основе ваших ответов специалисты Водоканала разработают необходимые меры по модернизации системы водоотведения, - обратился к петербуржцам Водоканал.