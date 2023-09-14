Опубликован первый выпуск молодежного проекта о путешествиях по России

14 сентября официально стартовало молодежное тревел-шоу. Фото: пресс-служба Российского фонда культуры.

14 сентября официально стартовало молодежное тревел-шоу «Edu в поезде», созданное студентами-победителями чемпионата Российского фонда культуры «История будущего». Первый выпуск посвящен Выборгу - одному из самых красивых городов России с богатой многовековой историей.

Напомним, в ноябре 2022 года в Москве прошел второй всероссийский чемпионат «История будущего», организованный Российским фондом культуры. Чемпионат объединил студентов из 20 регионов России и стал источником креативных молодежных проектов по поддержке отечественной культуры. Победителем «Истории будущего» стал онлайн-проект о путешествиях по России для пассажиров железнодорожного транспорта «Edu в поезде».

Ребята презентовали первый выпуск тревел-шоу «Edu в поезде», посвященный культуре Выборга. Фото: пресс-служба Российского фонда культуры.

В 2023 году семь студентов-победителей из Челябинска, Уфы, Иркутска, Донецка и Луганска преодолели более 20 000 километров и посетили 5 городов, чтобы рассказать в своем проекте об уникальных местах России, традициях и замечательных людях, которые делают страну лучше. А сейчас ребята презентовали первый выпуск тревел-шоу «Edu в поезде», посвященный культуре Выборга. В нем юные ведущие показали достопримечательности «жемчужины Балтики», а также доступным языком рассказали об интересных фактах из многогранной истории города.

В последующих выпусках зрители смогут погрузиться в атмосферу Санкт-Петербурга, Гатчины, Пскова и Великого Новгорода. В 15 выпусках команда «Edu в поезде» станет проводником по секретным тоннелям царского дома, покажет единственные сохранившиеся в мире фрески Феофана Грека и расскажет, где в России можно отведать самый вкусный крендель.

Фото: пресс-служба Российского фонда культуры.

Красочные видеоролики помогут пассажирам железнодорожного транспорта скрасить время в пути и узнать много нового о месте назначения своего маршрута. В рамках молодежного проекта в свободном доступе также публикуются образовательные подкасты о городах и достопримечательностях, которые посетили студенты, и клипы с лайфхаками для путешественников по России. Выпуски тревел-шоу, подкасты и клипы доступны в сообществе проекта «Edu в поезде».

В последующих выпусках зрители смогут погрузиться в атмосферу Санкт-Петербурга, Гатчины, Пскова и Великого Новгорода. Фото: пресс-служба Российского фонда культуры.

А совсем скоро ребята представят свой проект о путешествиях перед участниками чемпионата «История будущего-2023», который пройдет в здании Российского фонда культуры в ноябре. Прием студенческих заявок на участие в Чемпионате продолжается до 30 сентября включительно на официальном сайте мероприятия.