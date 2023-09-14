Ивангородцы о запрете въезда в Эстонию русским машинам: «Надо ввести зеркальные санкции»

А вот эстонцы по-прежнему заезжают на территорию РФ на машинах. Для них пока запрета не введено. Фото из телеграм-канала "Граница Нарва-Ивангород ЧАТ"

В 10 утра 13 сентября Эстония перестала пускать к себе автомобили, зарегистрированные в России. И в первые же сутки попалась первая жертва: таможенники на пункте пропуска «Нарва-1» развернули машину с российскими номерами, хотя у водителя было двойное гражданство – РФ и Литовской республики. Ближайший к эстонской Нарве российский город - Нарва, который в былые времена ездил в соседнюю страну, как к себе домой. И мы решили узнать, как сейчас складываются их отношения.

КОГДА-ТО БЫЛИ ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ

От Нарвы Ивангород отделяет лишь река «шириной в мушкетный выстрел», рассеченная госграницей пополам, и несколько километров дороги. А вот объединяет их много чего: в советское время соседи были почти единым целым. С одними предприятиями, транспортом и даже ЖКХ. Еще в 2021 году в приграничной Нарве жило около 87 процентов русских.

- У нас там часть семьи, да и в Ивангороде много людей с эстонским гражданством и с видом на жительство, - поясняет spb.kp.ru местная жительница Татьяна Кокко.

Несмотря на родство двух городов, ивангородцы попасть в соседнюю республику не могут. С сентября прошлого года россиянам максимально ограничили въезд.

- Турвиза в Эстонию не действует. Въехать можно при наличии ВНЖ или ПМЖ в странах Евросоюза, а также долгосрочной визы категории D, - пояснили «КП» в визовом центре. – Но нужны основания для пересечения границы: учеба, работа, встреча с родственниками и членами семьи или если у вас там есть недвижимость.

Однако, местные говорят, что не пускают даже тех, у кого действующие визы и весомые причины для пребывания в Эстонии.

- Россиян давно не пускают к братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам – для Эстонии они не являются близкими родственниками, - делится с «КП» жительница Ивангорода Татьяна Иванова. - А мужчин могут не пустить и вне зависимости от родственных отношений.

НА ТУ СТОРОНУ – ТОЛЬКО ПЕШКОМ

А теперь к интровертному соседу не подъехать и с российскими номерами. И если о турпоездке в Прибалтику давно уж речи не идет, то что делать ивангородцам, которым надо на эстонский берег, например, по работе?

- С машиной, даже если у тебя есть все разрешения на въезд, на границе можно застрять на несколько часов, а то и сутки, поэтому работающие чаще всего оставляют авто здесь и переходят на ту сторону пешком, - рассказывает «КП» заместитель главы администрации Ивангорода Марина Волкова. - Правда, сейчас уже нет туда такого потока на работу. Предприятия позакрывались, людей сократили.

раньше местные ездили туда чуть ли не каждый день. Фото из телеграм-канала Граница Нарва-Ивангород ЧАТ

Перейти на другой берег можно по символически названному мосту Дружбы, через пункт пропуска «Ивангород – Нарва-1». По словам местных, без учета паспортного контроля спокойным шагом это займет 7-10 минут (расстояние – меньше километра). А там уже можно на общественный транспорт сесть, такси или арендовать машину. Выйдет дороже, чем на личной машине, но тем не менее - выход.

Однако ивангородцев пока не сильно задел новый запрет. Говорят, это особенно не отразится на городе, ведь у тех, кому сильно надо, и так госномера эстонские, а остальные – походят пешком, не привыкать. Нервирует только, что «сами эстонцы спокойно по городу разъезжают, бензин наш здесь дешевле закупают», а в их сторону зеркальных санкций нет.

- В ответ мы должны запретить эстонцам въезжать к нам. А в идеале – помочь россиянам, живущим по ту сторону реки, переехать обратно в Россию, - предлагает житель Кингисеппа Александр Фролов. - Многие не могут вернуться из-за возраста и нехватки денег на переезд.

ОФИЦИАЛЬНО

Первый заместитель главы администрации Ивангорода Алексей Сыровский: Любые ограничения по национальному признаку - абсурд:

- Сейчас перед пунктом пропуска обычная очередь, работает все в штатном режиме. Но после вчерашнего случая и, судя по парковкам, на личном авто никто не решается туда ехать – все переходят пешком. С жалобами жители тоже не обращаются: все же понимают, что администрация не может повлиять на международную повестку.

Любое ограничение на перемещение людей по национальному и территориальному признаку в 2023 году – это абсурд. В поступках наших западных непартнеров нет рационального зерна. Это все им же в убыток. А для людей – это дискомфорт и нарушение прав: причем, как россиян, так и граждан Евросоюза – тех же водителей с двойным гражданством.

ЕСТЬ ЛАЗЕЙКА!

Автобусы и мотоциклы с российскими номерами добродушные эстонцы пускать будут. Пока, во всяком случае. Поэтому если вы мечтали пересесть на байк, то самое время. Автобусы же из Петербурга до Таллина ездят каждый день с утра до вечера, каждый день (билеты от 2700 рублей).