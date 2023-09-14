В Сосновом Бору проверили ход ремонтно-строительных работ в скверах

Депутат Госдумы Российской Федерации Сергей Яхнюк проинспектировал благоустройство двух скверов в Сосновом Бору. Фото: пресс-служба ЕР.

Депутат Госдумы Российской Федерации Сергей Яхнюк проинспектировал благоустройство двух скверов в Сосновом Бору. Один расположен у ДК «Строитель», другой - у Детско-юношеской спортивной школы.

- Первый этап благоустройства сквера, площадью около 10 тысяч квадратных метров, завершился 1 сентября, - отметил Сергей Яхнюк. - Здесь появился новый фонтан, лестничный марш, амфитеатр и детская площадка. Сейчас идет сдача-приемка выполненных работ, но мы уже видим, что сквер пользуется популярностью у жителей и ребят, которые посещают спортшколу.

Объекты обновляют в рамках народной программы «Единой России».

Цена контракта составила более 148 миллионов рублей. Это средства федерального, регионального и местного бюджетов, а также концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ». Ранее здесь были установлены малые архитектурные формы.

Также депутат осмотрел еще один объект народной программы партии - сквер имени Булыгина, где подрядные организации завершили работы в проектные сроки. Здесь были проложены дорожки, оформлена площадка для ярмарок, сделано освещение. Центральным акцентом стал мемориал памяти Героя Советского Союза Владимира Константиновича Булыгина.