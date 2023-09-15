Питерским новаторам в 2024 году предстоит много поездок в Самару

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Вузы и промышленность поддержали идею

Конкурс «Столица изобретательства России» проводится с 2019-го. Первые три года почетный статус удерживала Ульяновская область, затем он перешел к Мордовии, в 2023 году - принадлежит Кировской области. Право носить статус столицы изобретательства в 2024 году получила Самарская область. Каким же условиям должен соответствовать регион, чтобы претендовать на победу? Для оценки заявок используется несколько критериев. Прежде всего, это количество проводимых мероприятий. Второе - планируемый охват участников: чем их больше, тем выше рейтинг заявки. Учитывается информационная открытость, то есть, количество информационных поводов, посвященных теме изобретательства и рационализаторства, сфере интеллектуальной собственности. И, конечно, объем финансирования, который участники заявки запланировали на проведение мероприятий. Критерии патентной активности тоже немаловажны: больше шансов имеет регион, активно вовлеченный в сферу развития интеллектуальной собственности, неравнодушный к теме изобретательства и рационализаторства, поддерживающий федеральные идеи и проекты, и транслирующий их на уровень субъекта.

- Организаторами конкурса выступают федеральная служба по интеллектуальной собственности Роспатент и всероссийское общество изобретателей-рационализаторов (ВОИР), - рассказал юрисконсульт научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» Максим Адушев. - Статус столицы изобретательства России дает право проводить региональные и федеральные мероприятия с указанием на этот статус. Это, безусловно, придаст мощный импульс развитию сферы интеллектуальной собственности в регионе для наращивания научного и интеллектуального потенциала, изобретательской активности.

У Самарской области есть все основания быть столицей изобретательства: в регионе серьезная промышленность, в том числе, космическая, мощные университеты и научно-исследовательские центры. В 2024 году им предстоит большая работа и прием коллег. Сегодня в консорциум «Инженерия будущего» входит 72 участника из 12 регионов России: 39 промышленных предприятий, восемь научно-исследовательских институтов, 25 университетов. В том числе, Санкт-Петербургские - Политехнический Петра Великого, Государственный (СПбГУ), Морской технический, Электротехнический университеты. В следующем году питерским изобретателям придется часто бывать в Самаре - как ученым, экспертам, в ряде случаев - как наставникам молодежи.

- В прошлом году очень много мероприятий было связанно с патентной деятельностью и изобретательством, рационализаторством., - отметил технологический директор НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Даниил Бажин. - Следующий год будет еще более насыщенным: нужно наладить контакт между разработчиками и производством, обеспечить спрос со стороны промышленности. Учитывая, сколько форумов и конференций пройдет в Самаре благодаря получению статуса столицы изобретательства, уверен: год будет продуктивен для всех участников НОЦ «Инженерия будущего».

Вовлечь в новаторство молодежь

Основой конкурсной заявки стал план мероприятий, сформированный совместно с представителями самарских общественных организаций, университетов, промышленных предприятий. В плане 227 мероприятий, участниками которых станут 73 тысячи человек, 92 направлены на развитие научно-технического творчества детей, молодежи и студенчества.

- Перед нами, как перед всей страной, стоит задача воспитания нового поколения изобретателей, способных вывести страну на новый уровень, - считает представитель центра патентной аналитики НОЦ «Инженерия будущего», заведующая кафедрой системы права Самарского Университета - участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Надежда Развейкина. - План содержит целый ряд пилотных проектов в сфере изобретательской деятельности: создание института уполномоченного по делам изобретателей и рационализаторов, учреждение ежегодной церемонии награждения «Лучший изобретатель», наград и значков, создание определенной грантовой поддержки, выделение субсидий на коммерциализацию, форумы, выставки в школах и университетах. Нашими коллегами из институтов развития были предложены мероприятия по информированию изобретателей о грантовой поддержке в сфере интеллектуальной собственности, поддержке предпринимателей.

Повышать престижность статуса изобретательства важно не только среди детей и молодежи.

- Изобретения — это всегда выход за рамки обыденности, - считает Даниил Бажин. - НОЦ был создан как инструмент общения между промышленниками и изобретателями. Все регионы, которые сейчас участвуют в деятельности научно-образовательного центра мирового уровня, это понимают. Сейчас их 15 на территории России - это точки доступа к ресурсам предприятий и органов власти. «Первую скрипку» тут играет само сообщество, которое является источником новых технологий.

Так что, если у вас есть тяга и способности к изобретательству, не бойтесь заявлять об этом. А поддержку обеспечит НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».