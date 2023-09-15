Холодные ночи и тепло до +20 градусов днем: Синоптик Колесов рассказал о погоде в выходные в Петербурге

В выходные в Петербурге будет по-осеннему тепло. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ближайшие выходные, 16 и 17 сентября, в Петербурге выдадутся достаточно неплохими по погоде. В городе будет по-осеннему тепло - от +14 до +19 градусов, а местами воздух может прогреться и до +20 градусов. В субботу и первой половине дня воскресенья осадков не предвидится. Но к вечеру 17 сентября ожидаются короткие дожди. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.

- В субботу в Петербурге без осадков, да и в начале дня воскресенья тоже. Но очередной циклон смещается с запада севернее наших районов, поэтому во второй половине дня воскресенья кратковременные дожди пройдут в Ленобласти и Северной столице, - указал синоптик.

А вот ночи в городе на Неве становятся холоднее. С пятницы на субботу столбик термометра покажет от +2 до +7 градусов. А днем 16 сентября начнет усиливаться юго-западный ветер. Его стараниями ночь на воскресенье окажется порядком теплее предыдущей - от +6 до +12 градусов. А у Финского залива температура достигнет отметки в +13 градусов.