Продажи новых автомобилей в Петербурге в августе упали второй раз за год

В Петербурге сократились продажи автомобилей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге второй раз за год упал спрос на автомобили. В автосалонах продажи сократились на 15 процентов в августе по сравнению с июлем. В первый раз такая ситуация наблюдалась в мае, когда спрос резко сократился на 26 процентов. Но с отрицательными показателями столкнулись не все бренды машин. Об этом сообщает пресс-служба сети дилерских центров «Прагматика».

- Лидером по росту доли в общем объеме контрактования в августе стал китайский бренд Omoda. Также высокого положительного результата добилась российская марка легковых коммерческих автомобилей Sollers. Положительный результат отмечен у Kaiyi и Chery, - рассказали в компании.

Логично, что покупать меньше стали машины, которые приостановили свои поставки на российский рынок. В августе в число этих марок вошли Hyundai, Mitsubishi, Renault, Skoda, BMW, Mazda.

- В августе обычно наблюдается снижение трафика в дилерских центрах по причине периода отпусков и подготовки к учебному году. Но на этот фактор наложилась высокая база июля, когда покупатели стремились приобрести автомобили по прежним ценам на фоне ослабления рубля. Отсюда и такой заметный минус, - объяснил директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Спрос на отечественные Lada остался на том же уровне, высокий интерес вызывала модель Vesta нового поколения.