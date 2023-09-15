В Калининском районе Петербурга вывели на рынок квартиры в пятой очереди жилого комплекса «БелАрт»

Рендер предоставлен пресс-службой компании ООО «РСТИ (специализированный застройщик)».

Калининский район является одним из крупнейших по численности районов Петербурга. Сегодня на его территории проживает более 546 000 человек, а площадь составляет 4012 гектаров.

Сегодня там продолжается активное строительство новых жилых домов. Например, недавно стало известно о том, что Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) вывел на рынок квартиры в пятой очереди жилого комплекса «БелАрт» рядом со станцией метро «Лесная».

Здание состоит из двух 22-этажных башен, объединенных общим стилобатом, которые располагаются недалеко от пересечения проспекта Маршала Блюхера и Полюстровского проспекта.

В стилобатной части спроектирован отапливаемый подземный паркинг на 120 мест. В пятой очереди представлено 358 квартир - от студий до четырехкомнатных. Сдача в эксплуатацию запланирована на IV квартал 2025 года.

Реклама.ООО «РСТИ (специализированный застройщик)»