Финляндия запретила въезд машин с российскими номерами с 16 сентября

Запрет на въезд для россиян начнет действовать 16 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Финляндия закроет въезд в страну для российских автомобилей. Об этом заявила глава МИД Элина Валтонен. Запрет коснется машин, которые вмещают в себя менее 10 пассажиров. Выходит, что больших автобусов новые правила не затронут. Запрет вступит в силу 16 сентября. Об этом пишет Yle.

- Ранее руководитель санкционного отдела МИД Пиа Саривара заявляла, что Финляндия планирует обсудить этот вопрос с другими странами Евросоюза, которые граничат с Россией, - сообщает издание.

Автомобилистам объяснили, что переживать стоит не всем. В страну по-прежнему будут пускать граждан Евросоюза и людей из их ближайшего окружения, сотрудников дипмиссии или тех, кто направляется в Финляндию по гуманитарным причинам.

На данный момент, россиян на машинах свободно пропускают на территорию государства. Но уже в полночь новое постановление вступит в силу.