Неизвестные факты загадочного Выборга: Золотые червонцы и капли датского короля

В Выборге все наполнено историей, а легенды передаются из века в век. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Выборг нынче в моде. Сюда приезжают со всей страны: кто-то, чтобы принять участие в фестивале викингов или рыцарских турнирах в древнем замке, кто-то, чтобы задумчиво побродить по узким улочкам Старого города. В Выборге до сих пор нередко находят клады, раскрывающие загадки прошлого.

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

В 1966 году газета «Выборгский коммунист» разместила заметку о том, что ученики средней школы № 14 Сергей Артюхин и Александр Ковда на окраине города, недалеко от памятника финским красногвардейцам, нашли золотые монеты конца XIX - начала XX века. Мальчишки, как примерные пионеры, отнесли клад в городской музей. Монеты сегодня можно увидеть в экспозиции.

Любой клад загадка: кто его спрятал, какие потрясения заставили это сделать? Выборгский клад содержит русские монеты достоинством 5 и 10 рублей. Но Финляндия, входившая в состав Российской империи, все же имела свою валюту - марки. Похоже, золото царской чеканки - напоминание о печальных событиях истории. В апреле 1918 года город заняли войска генерала Маннергейма и устроили этнические чистки. На окраине Выборга были расстреляны и заколоты штыками не только плененные финские красногвардейцы, но и мирные жители, заподозренные в симпатиях к большевикам.

Недавно Выборгский замок отметил свое 730-летие. Много веков он был крепостью. Решение о его передаче музею было принято лишь в 1960-е годы. В 1966-м, как раз тогда, когда школьники нашли клад, здесь начали работать первые выставки.

Значительная часть коллекции сформирована из предметов, переданных в дар горожанами. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

Старший научный сотрудник, главный библиотекарь музея и известный выборгский краевед Любовь Волкова говорит, что значительная часть коллекции сформирована из предметов, переданных в дар горожанами. Свои находки, сделанные, например, во время ремонта квартир, они несут в музей и сегодня. Недавно библиотека замка пополнилась подшивкой старых финских газет.

- Когда я прочитала наклейку, кто был получателем этих изданий, мне захотелось пуститься от радости в пляс, - призналась Любовь Геннадьевна. - Газеты читал Отто-Иивари Меурман! Это известный финский зодчий, первый в истории архитектор - градостроитель Выборга. Именно он во многом создал образ города, каким мы его видим сейчас. Генеральный план реконструкции Выборга, разработанный зодчим, был удостоен Золотой медали на Международном конгрессе в Барселоне в 1929 году. Меурман прожил 104 года, и до последних дней оказывал ценную помощь в исторических исследованиях Выборга.

ТАЙНЫ ЗАМКА

Выборгский замок хранит немало тайн. Лет тридцать назад при реставрации помещений первого этажа главного корпуса замка под подоконником нашли спички, скорлупу от миндальных орешков, фрагмент карандаша и шесть солдатских форменных пуговиц 1890-х годов. Тогда подумали, что все эти предметы оказались там случайно, но через несколько лет во время очередного ремонта под другим подоконником нашли уже более сорока пуговиц.

- Да, такое количество уже случайно не обронишь. Это необычный, но настоящий клад, - говорит главный хранитель Выборгского замка Наталия Федорова. - Коллекция пуговиц выставлена в экспозиции нашего музея.

В 2018 году археологи, исследуя северный участок вала Выборгского замка, обнаружили кошель с 38 двухкопеечными монетами времен Александра I. Этот клад также после изучения пополнит коллекцию музея.

Кто и почему спрятал эти клады? С кошелем на замковом валу все достаточно ясно. Скорее всего, это солдатский схрон: на валу стояли пушки, вот и припрятал артиллерист свои 76 копеек. А вот откуда взялась гора пуговиц под подоконниками? Замок был не только крепостью, но и тюрьмой. У арестованных солдат отбирали не только шнурки и ремни, но также срывали погоны и спарывали пуговицы с формы. Без них далеко не убежишь, к тому же сразу видно - служивый наказан за какую-то провинность. В то же время пуговицы - вещь дорогая, их можно выгодно продать. Вполне вероятно, их утаил от казны нечистый на руку охранник.

Узкие улочки Старого города - настоящее очарование. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

НУЖЕН СПИРТ - ПИШИТЕ ГУБЕРНАТОРУ

В 2009 году в расселенном для капитального ремонта доме нашли необычный клад. На чердаке под полуметровым слоем опилок почти век пряталась целая аптека.

Первая аптека в Выборге была открыта еще в Средние века. Разрешение, кстати, давал сам король Швеции. Местные провизоры были широко известны. Являясь состоятельными людьми, они часто выступали как меценаты. Например, скульптуры на эспланаде «Лось» и «Лесной юноша» созданы на средства владельца одной из аптек фон Цвейгберга, завещавшего огромную сумму на украшение города.

«Аптекарский клад» обнаружили в историческом здании на Крепостной улице, 22, известном как Дом губернского правления. Действительно, с конца XVIII до конца XIX века здесь жили и работали выборгские губернаторы. В 1891 году в доме открыли аптеку. За время своего существования она сменила несколько владельцев. Перед советско-финляндской войной она закрылась, но, как оказалось, никуда не переехала, а ее оборудование и снадобья просто спрятали на чердаке: пузырьки со снадобьями, коробочки с порошками, аптекарские весы, ступки для измельчения лекарств, градусники в деревянных футлярах…

Большая часть «аптекарского клада» теперь хранится в Доме-музее Ленина на Рубежной улице в Выборге. Это очень интересный музей, созданный в старом финском здании. В этом доме осенью 1917 года перед приездом в Петроград скрывался вождь мирового пролетариата. Ныне экспозиция посвящена не только Ленину, но и всей бурной и непростой истории Выборга ХХ века, поэтому логично, что «аптекарский клад» оказался именно здесь.

- Конечно, со временем лекарства в пузырьках высохли, но по рецептам и записям провизоров можно узнать, как лечили людей век назад, - говорит директор Дома-музея Ленина Надежда Забавская. - Сохранились и уникальные документы - свидетельства эпохи. Например, прошение на отпуск спирта, подписанное лично губернатором.

С началом Первой мировой войны в Российской империи был введен сухой закон, который, к слову, в СССР окончательно отменили только в 1925 году, а в Финляндии и того позже - в 1932-м. Но некоторые лекарства, как известно, готовятся с применением спирта, вот и приходилось аптекарям писать прошения аж «на самый верх»…