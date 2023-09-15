Петербуржцы смогут вызвать газовую службу домой при помощи голосового помощника. Фото: freepik.com.

Современные технологии продолжают проникать во все сферы нашей жизни. Например, недавно жители Петербурга получили возможность пользоваться бесплатным цифровым помощником для обработки и подтверждения обращений в газовую службу. Голосовую программу разработала дочерняя компания экосистемы МТС АО «МТТ». Решение упростило взаимодействие газовой компании с абонентами на территории Северной столицы.

Как это работает? Цифровой помощник звонит, сообщает о предстоящем техническом обслуживании оборудования (например, систем газоснабжения и газопотребления) и напоминает о визите мастера. Его можно подтвердить автоматически, для этого достаточно произнести «да» по телефону, и тогда платформа зафиксирует информацию, чтобы специалист пришел в назначенное время. Если необходимо поменять дату посещения мастера, голосовой ассистент передаст эту информацию в ресурсоснабжащую организацию. Абоненту дополнительно ничего не нужно делать - специалист газовой службы сам с ним свяжется.

- Раньше потребителей газа предупреждали о визите мастера по старинке: операторы колл-центра звонили абонентам и сообщали всю информацию, - говорит директор по работе с бизнес-рынком МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Артур Сизов. - В среднем, получалось около 300 звонков в месяц, сейчас же цифровой помощник совершает более 1000 звонков. Благодаря его высокой пропускной способности удалось охватить и тех абонентов в регионе, кто долго не выходил на связь. Разработка позволит заметно упростить быт.

Голосового ассистента запустили в тестовом режиме в апреле 2023 года, сейчас он работает на полную мощность.

- Цифровизация услуг в сфере ЖКХ увеличивает эффективность работы и оптимизацию расходов, - комментирует директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас. - Подключение голосового помощника от МТТ позволило сервисной организации в разы увеличить скорость обработки исходящих обращений, достигая более высоких результатов по сравнению с операторами колл-центра.

На данный момент порядка 80% обращений в газовую службу происходит именно через новый сервис.