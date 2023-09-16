Мощный пожар вспыхнул в ресторане на Бухарестской улице в Петербурге

Пожару на Бухарестской улице Петербурга присвоили номер 1БИС. Фото: ДТП и ЧП

Ночь во Фрунзенском районе Петербурга началась с мощного пожара. Пламя внезапно вспыхнувшее в ресторане, расположенном на втором этаже большого торгового центра, осветило находящиеся на Бухарестской улице жилые комплексы. Свидетели возгорания быстро сориентировались и позвонили спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Очевидцы сообщили о возгорании на пульт специалистов в первом часу ночи 16 сентября, – уточнили в пресс-службе городского ведомства.

Как уточнили оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС, разъяренная стихия стремительно распространялась в здании площадью в две тысячи квадратных метров. Что спровоцировало мощный пожар в заведении, неизвестно. Как и точное пространство, которым пламя уже успело полакомиться. Но, судя по фотографиям, опубликованным очевидцами, едва ли горячие языки не заняли все помещение.

Специалисты практически сразу присвоили возгоранию дополнительный номер 1БИС. Сейчас на месте происшествия с бушующей стихией продолжают бороться почти 40 сотрудников МЧС. К тушению привлекли сразу десять пожарных машин. Спасатели сообщили, что сведения о пострадавших отсутствуют,