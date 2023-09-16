«Ни одного свидетельства»: 12-летнего мальчика ищут в Петербурге четвертый день

У мальчика каштановые волосы и карие глаза, худощавое телосложение. Фото: "Лиза Алерт"

Двенадцатилетнего мальчика по имени Давид ищут в Петербурге уже четвертый день. И пока безуспешно. Ребенок бесследно пропал средь бела дня во вторник - ушел в неизвестном направлении, не оставив семье никаких намеков и зацепок.

Но и свежих зацепок у семьи и поисковиков так не появилось за это время. Мальчик как сквозь землю провалился. Поиск осложнился еще и трудным характером ребенка: Давид - опытный «бегунок».

- За четыре дня нет ни одного внятного свидетельства. Но все на ушах, поиски продолжаются, - рассказал spb.kp.ru источник. - Он трудный подросток со сложным характером. Ранее сбегал из семьи, от мамы с сестрой.

У Давида Соколова каштановые волосы и карие глаза, худощавое телосложение и рост около 140 сантиметров. В день пропажи мальчик был одет в красную футболку, черный пиджак и черные брюки, обут в белые кроссовки. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просит всех, кто видел подростка или знает что-то о его местонахождении, сообщать об этом инфоргам поиска.