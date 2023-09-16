«Хотел увидеть своего спасителя»: В Петербурге впервые встретились генетические близнецы

Встреча Раула и его донора Дарьи (справа) была очень теплой и эмоциональной. Фото: Марианна Дьякова

На хоккейном матче между петербургским СКА и московским «Динамо», который прошел 15 сентября, порадовались не только за победителей игры (им, кстати, стал «Динамо»). Весь стадион Ледового дворца стал свидетелем редкой встречи генетических близнецов: людей, объединенных костным мозгом. В паузе между таймами впервые увидели друг друга реципиент и донор, 14-летний Раул Нагиев из Иркутска и Дарья Зарубина из Петербурга.

Так уж заведено, что донор и реципиент не имеют права знать друг о друге никаких данных в течение двух лет после трансплантации костного мозга. Они могут переписываться через регистр, а спустя два года договориться о живой встрече, если оба хотят этого. Раул заболел еще малышом, а идеального донора для него нашли к 12 годам. Им оказалась Дарья. В 2021 году мальчику пересадили клетки, сейчас он чувствует себя хорошо и активно учится в школе.

- Мне хотелось увидеть человека, который спас мне жизнь. Познакомиться с ним поближе, - сказал мальчик.

«Близнецы» тепло обнялись и поговорили под радостный шум болельщиков. Не смогла удержать слезы и мама Раула, она тоже рассыпалась в благодарностях Дарье.

Трепетную встречу организовали сам хоккейный клуб «СКА», благотворительный фонд «Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова» и фонд «Центр развития донорства костного мозга». Всемирный день донора костного мозга отмечают каждую третью субботу сентября.