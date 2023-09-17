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Общество17 сентября 2023 7:16

Спрос на работников общепита резко вырос в Петербурге из-за дефицита кадров

Специалистам этой сферы значительно подняли зарплаты
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге вырос спрос на работников общепита.

В Петербурге вырос спрос на работников общепита.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге не хватает кадров в сфере общепита и торговли. Так, например, работодатели в сфере общественного питания разместили в 1,3 раза больше вакансий, чем в прошлом году. Но активность соискателей осталась на таком же уровне. Поэтому компании находятся в трудной кадровой ситуации. На это указывает исследование сервиса «Авито Работа», пишет «Деловой Петербург».

- В разрезе отдельных профессий в Северной столице чаще всего требуются повара: им адресовано почти 3% всех объявлений о найме, размещённых на платформе. В топ–3 по доле вакансий также входят пекари и мойщики посуды, - сообщает издание.

Востребованными остаются администраторы ресторана, пиццамейкеры, кухонные работники. Организации стали предлагать своим сотрудникам повышенные зарплаты. В среднем, этот показатель в сфере общепита увеличился на 16 процентов – до 35 781 рубля, хотя раньше предлагалось почти на пять тысяч меньше.

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