Спрос на работников общепита резко вырос в Петербурге из-за дефицита кадров

В Петербурге вырос спрос на работников общепита. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге не хватает кадров в сфере общепита и торговли. Так, например, работодатели в сфере общественного питания разместили в 1,3 раза больше вакансий, чем в прошлом году. Но активность соискателей осталась на таком же уровне. Поэтому компании находятся в трудной кадровой ситуации. На это указывает исследование сервиса «Авито Работа», пишет «Деловой Петербург».

- В разрезе отдельных профессий в Северной столице чаще всего требуются повара: им адресовано почти 3% всех объявлений о найме, размещённых на платформе. В топ–3 по доле вакансий также входят пекари и мойщики посуды, - сообщает издание.

Востребованными остаются администраторы ресторана, пиццамейкеры, кухонные работники. Организации стали предлагать своим сотрудникам повышенные зарплаты. В среднем, этот показатель в сфере общепита увеличился на 16 процентов – до 35 781 рубля, хотя раньше предлагалось почти на пять тысяч меньше.